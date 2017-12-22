15 остроумных коубов 2017-го, которые заставят вас хохотать

22 декабря, 2017, 13:44

"Игра престолов" превратилась в "Что? Где? Когда?", кот подглядывает за парой из фильма "Валериан и город тысячи планет", а Брэд Питт плачет, потому что не хочет убивать тюленя

Список самых популярных видео за 2017 год редакция Coub опубликовала на своем сайте.

Сервис, на котором можно создавать закольцованные видео, собрал самое интересное, что пользователи публиковали. Все ролики редакция разделила на три категории: "Популярные", "Мемы" и "Тайные сокровища" - это видео, которые не набрали много лайков, но, по мнению редакции, заслуживают внимания.

В большинстве видео использовали сцены из фильмов. В частности, здесь есть кадры из советских фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Кавказская пленница", "Приключения Буратино" и других. Также пользователи делали смешные видео с политиками и животные.