10 фильмов, на которые мир ожидает больше всего в 2018 году

22 декабря, 2017, 17:41

Новые фильмы Marvel о супергероях, продолжение приключений Тома Круза и лента о подругах Оушена, которые планируют грандиозное ограбление. Какие премьеры подарит 2018 год

Список наиболее ожидаемых фильмов в 2018 году составил сервис IMDb.

1. Мстители: Война бесконечности

Дата премьеры: 4 мая

Через четыре года после событий, которые происходили в фильме "Стражи галактики 2", Мстители, разделились, снова объединяют свои усилия со Стражами Галактики, чтобы вступить в борьбу с Таносом, который пытается собрать камни бесконечности для перчатки, которая позволит ему изменить реальность по его желанию.

2. Черная Пантера

Дата премьеры: 16 февраля

В глубине Африки на территории Ваканди издавна хранились залежи неизвестного металла с уникальными свойствами. Многие пытались его добыть, принося смерть африканским аборигенам, но дух Черной пантеры защищал их. Спустя годы здесь вновь началась война, но теперь уже с использованием современных технологий. Правитель Ваканди - Т'Чала - решает спрятаться под маской духа ради возрождения легенды и продолжения борьбы.

3. Дедпул 2

Дата премьеры: 1 июня

Уилсон был единственным солдатом, который мог сделать что-то полезное для своей страны и настроить события к лучшему. Его в качестве подопытного использовали для проведения на нем эксперимента. Перед этим Уилсон долго не мог понять, как же ему действовать в той или иной ситуации. Но когда опыт был завершен, Уилсон вдруг осознал, что он наделен необычными силами, которые могут помочь ему одолеть любого врага. Теперь он будет стремиться к самосовершенствованию.

4. Мир Юрского периода 2

Дата премьеры: 22 июня

Пятый фильм из серии "Мир Юрского периода 2" будет прямым продолжением истории, которую показали в фильме 2015 года. По словам создателей фильма, события будут разворачиваться не только на острове. Подробности сюжета пытаются держать в тайне, однако известно, что история станет более мрачной и трагичной.

Динозавры, которые мирно жили на отдаленном острове, вышли из-под контроля. Способ их создания перестал быть тайной, и эти технологии стали доступными нескольким крупным корпорациям. То, как эти люди распорядятся новыми знаниями, ставит под угрозу безопасность всех жителей планеты.

5. Расхитительница гробниц: Лара Крофт

Дата премьеры: 16 марта

Лара Крофт отправляется в первое приключение, чтобы найти своего отца, который исчез, чтобы завершить его археологическое исследование и раскрыть секреты загадочного острова. Это поможет девушке вернуть былую славу своего имени. Он должен бороться за выживание против культа, который живет на острове, применяя способности, силу и оружие.

6. Тихоокеанский рубеж 2

Дата премьеры: 23 марта

Действие картины происходит через десять лет после событий первого фильма. Земля переживает новое вторжение монстров Кайдзен. Во главе сил сопротивления Земли появляется сын Стекера Петек - Джейк. После первого вторжения Джейк поссорился с отцом, прекратил тренировки пилота егерей и стал преступником.

Однако новая угроза вторжения заставила Джейка вернуться. Ему помогают Мако Мори, которая возглавляет молодое поколение пилотов, и его второй пилот Ламберт. Новая версия мехов-егерей обладает большими техническими возможностями и позволяет дать отпор врагу.

7. Хищник

Дата премьеры: 3 августа

События разворачиваются в наши дни, бывший морской пехотинец Куинн Маккенна сталкивается с неизвестной инопланетной тварью. Она враждебно настроена к жителям Земли, но Маккенну никто не верит. Только его малолетний сын, который болеет аутизмом, замечает существо и даже может с ним общаться.

Кинокартина является продолжением серии фантастических фильмов студии 20th Century Fox, первым из которых был "Хищник", снятый Джоном Мактирнаном и вышел на экраны в 1987 году, затем "Хищник 2" Стивена Хопкинса в 1990 году и "Хищники" Нимрода Антала в 2010 году.

8. Восемь подруг Оушена

Дата премьеры: 8 июня

Лу, Дебби, Дафни, Теме, Амита, Роуз, Констанс, а также Найл объединяются в одну команду и собираются показать мужчинам, что женские ограбления ничем не хуже мужских. Они составляют план действия и решают сорвать огромный куш в Метрополитен-музее города Нью-Йорка. Здесь собираются богачи, именно поэтому нужно продумать свои действия до малейшей детали, тем более, что их необходимо показать мужчинам, что и женщины способны на что-то.

9. Миссия невыполнима 6

Дата премьеры: 27 июля

Основой американской детективной истории с Томом Крузом стал сериал, снятый в 60-х годах. Кинолента уже 6-я по счету, в которых показывают культовые приключения Итана Ханта.

В предыдущих частях фильма Итан Хант выполняет правительственные задания, которые не под силу другим агентам. Люди же Итана проникают в такие места, пребывание в которых скрыто от глаз посторонних людей.

Последнее поручение, касающееся международной преступной группы "Синдикат", конечно же, выполнили успешно. Но зло работает без выходных, поэтому отряду Ханта придется снова выполнять трудные задачи.

10. Соло. Звездные войны: Истории

Дата премьеры: 25 мая

Фильм рассказывает о молодости контрабандиста Хана Соло, до того момента как он встретится Оби-Вана Кеноби, Люком Скайуокером в Мос Айсли, а также погрузится в приключения с Чубаккой. Основные события фильма будут происходить между событиями III эпизода и первого спин-оффа киносаги "Изгой-один".