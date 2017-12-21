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Зачем в Украине создают антикоррупционный суд? В 21:10 в "Политклубе" на Эспрессо

Сегодня, 21 декабря, в программе "Политклуб Виталия Портникова" будут говорить о том, для чего в Украине создается антикоррупционный суд

В студию придут:

Геннадий Ткачук, народный депутат, БПП;

Леонид Емец, народный депутат, Народный Фронт;

Владислав Голуб, народный депутат, внефракционный;

Виталий Куприй, народный депутат, внефракционный;

Михаил Жернаков, эксперт РПР;

Карл Волох, блогер, общественный активист.

Присоединяйтесь в 21:10. Будет интересно!

 

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