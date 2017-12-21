Зачем в Украине создают антикоррупционный суд? В 21:10 в "Политклубе" на Эспрессо
21 декабря, 2017, 17:26
Сегодня, 21 декабря, в программе "Политклуб Виталия Портникова" будут говорить о том, для чего в Украине создается антикоррупционный суд
В студию придут:
Геннадий Ткачук, народный депутат, БПП;
Леонид Емец, народный депутат, Народный Фронт;
Владислав Голуб, народный депутат, внефракционный;
Виталий Куприй, народный депутат, внефракционный;
Михаил Жернаков, эксперт РПР;
Карл Волох, блогер, общественный активист.
Присоединяйтесь в 21:10. Будет интересно!
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