Высокий суд Англии заморозил активы российского бизнесмена Григоришина

21 декабря, 2017, 15:59

Высокий суд Англии и Уэльса допросил российского бизнесмена Константина Григоришина и издал приказ о замораживании активов группы Энергетический стандарт

Об этом сообщает издание LIGA.net, которое имеет соответствующее распоряжение суда.

Отмечается, что такое решение стало обеспечительной мерой в рамках арбитражного разбирательства с Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко-младшим на более $300 млн. Это дело касается машиностроительного предприятия ПАО Сумское НПО.

Решение приняли по требованию адвокатов Лукьяненко и компаний, связанных с Новинским. Последние опасаются, что Григоришин может скрывать активы, чтобы избежать выплат по решению арбитража.