 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Высокий суд Англии заморозил активы российского бизнесмена Григоришина

Высокий суд Англии и Уэльса допросил российского бизнесмена Константина Григоришина и издал приказ о замораживании активов группы Энергетический стандарт

Об этом сообщает издание LIGA.net, которое имеет соответствующее распоряжение суда.

Отмечается, что такое решение стало обеспечительной мерой в рамках арбитражного разбирательства с Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко-младшим на более $300 млн. Это дело касается машиностроительного предприятия ПАО Сумское НПО.

Решение приняли по требованию адвокатов Лукьяненко и компаний, связанных с Новинским. Последние опасаются, что Григоришин может скрывать активы, чтобы избежать выплат по решению арбитража.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать