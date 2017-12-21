Высокий суд Англии заморозил активы российского бизнесмена Григоришина
21 декабря, 2017, 15:59
Высокий суд Англии и Уэльса допросил российского бизнесмена Константина Григоришина и издал приказ о замораживании активов группы Энергетический стандарт
Об этом сообщает издание LIGA.net, которое имеет соответствующее распоряжение суда.
Отмечается, что такое решение стало обеспечительной мерой в рамках арбитражного разбирательства с Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко-младшим на более $300 млн. Это дело касается машиностроительного предприятия ПАО Сумское НПО.
Решение приняли по требованию адвокатов Лукьяненко и компаний, связанных с Новинским. Последние опасаются, что Григоришин может скрывать активы, чтобы избежать выплат по решению арбитража.
- Григоришин - это российский миллиардер, владеющий активами в Украине, который является основным акционером ПАО "Сумское НПО им. М.В. Фрунзе". Он также владеет 75% акций производителя трансформаторов "Запорожтрансформатор" и энергетическими компаниями в Украине.
- 19 декабря Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем.
- Коломойский отмечает, что это временный арест на время рассмотрения дела в суде.
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