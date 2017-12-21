ВНО в следующем году сделают доступным для незрячих

21 декабря, 2017, 16:20

Министерство образования в следующем году введет тесты ЗНО, напечатанные шрифтом Брайля

Об этом сообщает Министерство образования и науки в Facebook.

Украинский центр оценивания качества образования испытает тесты, напечатанные шрифтом Брайля. Абитуриенты смогут пройти тестирование по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины в течение дополнительной сессии.

Сертификаты ВНО можно будет использовать для поступления в вуз, но результаты не будут засчитаны как оценки за ГИА.

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Отмечается, что для проведения тестирования состоится отбор и обучение тифлопедагогов (преподаватель, работающий с незрячими детьми) и разработают специальное программное обеспечение по обработке результатов тестов.