Великобритания выделяет 5 млн фунтов на противодействие российской пропаганде

21 декабря, 2017, 19:07

Глава британского правительства Тереза Мэй выделит на поддержку Варшавы в борьбе с российской дезинформацией 5 млн фунтов, в частности, речь идет о вещании беларусоязычного телеканала "Белсат"

Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает "Радио Польша".

В сообщении ведомства говорится, что средства будут также предназначены на новые польско-британские проекты в сфере стратегической коммуникации в Центральной и Восточной Европе, которые позволят оперативно определять российские дезинформационные операции и противодействовать им.

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Отмечается, что планируется также финансовая поддержка телеканала "Белсат", финансируемого польским телевидением, который предоставляет "объективную, свободную и правдивую информацию белорусу".

21 декабря в Варшаве проходят польско-британские межправительственные консультации с участием премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.