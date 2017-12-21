Великобритания выделяет 5 млн фунтов на противодействие российской пропаганде
Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает "Радио Польша".
В сообщении ведомства говорится, что средства будут также предназначены на новые польско-британские проекты в сфере стратегической коммуникации в Центральной и Восточной Европе, которые позволят оперативно определять российские дезинформационные операции и противодействовать им.
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Отмечается, что планируется также финансовая поддержка телеканала "Белсат", финансируемого польским телевидением, который предоставляет "объективную, свободную и правдивую информацию белорусу".
21 декабря в Варшаве проходят польско-британские межправительственные консультации с участием премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
- 30 ноября Совет ЕС и Европарламент утвердили бюджет Евросоюза на 2018 год и впервые в истории выделили деньги на борьбу с российской пропагандой.
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