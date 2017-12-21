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В обстрелянном боевиками из "Градов" Новолуганском восстановили поставки газа и электричества

В Новолуганском Донецкой области, попавшем под обстрелы российских наемников, восстановили электро - и газоснабжение

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Хорошая новость: газо- и электроснабжение в Новолуганском восстановили полностью. Спасибо ремонтным службам и всем, благодаря кому оперативно преодолели последствия обстрела", - написал Жебривский.

Российские боевики обстреляли жилой сектор Новолуганского из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" 18 декабря. При этом ранения получили мирные жители, были повреждены десятки домов.

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