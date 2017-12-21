В обстрелянном боевиками из "Градов" Новолуганском восстановили поставки газа и электричества
21 декабря, 2017, 19:32
В Новолуганском Донецкой области, попавшем под обстрелы российских наемников, восстановили электро - и газоснабжение
Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Хорошая новость: газо- и электроснабжение в Новолуганском восстановили полностью. Спасибо ремонтным службам и всем, благодаря кому оперативно преодолели последствия обстрела", - написал Жебривский.
Российские боевики обстреляли жилой сектор Новолуганского из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" 18 декабря. При этом ранения получили мирные жители, были повреждены десятки домов.
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- После обстрелов Новолуганского Донецкой области следователи нашли осколки снарядов, которые никогда не состояли на вооружении Вооруженных сил Украины.
- Возмущенный обстрелами Новолуганского Госдеп США потребовал от России вывести войска с Донбасса.
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