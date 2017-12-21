В НАБУ заявили, что не обыскивали Госфинмониторинг
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
"Официально сообщаем, что 20 и 21 декабря никаких следственных действий в помещениях Госфинмониторинга сотрудники НАБУ не проводили", - говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, 29 ноября 2017 года детективы НАБУ получили решение суда о предоставлении временного доступа к копиям документов, хранящихся в Госфинмониторинг. Это постановление направлено на исполнение до 6 декабря. Предварительно согласовано, что копии документов, указанных в постановлении следственного судьи, Госфинмониторинг предоставит НАБУ на следующей неделе.
В бюро подчеркнули, что никаких препятствий в проведении досудебного расследования со стороны Госфинмониторинга не оказывалось. Временный доступ к документам предоставлен в рамках расследования уголовного производства, которое было внесено в Единый реестр досудебных расследований во исполнение постановления Соломенского райсуда Киева от 11 июля 2017 года.
"Подчеркиваем, что детективы НАБУ действуют согласно закону и осуществляют досудебные расследования объективно и беспристрастно", - резюмировали в пресс-службе.
- 20 декабря стало известно, что сотрудники НАБУ проводят обыски в Госфинмониторинге.
- По данным СМИ, обыски проводились по обращению защиты экс-президента Украины Виктора Януковича по подозрению в якобы преступном списании $1,5 млрд в бюджете Украины.
- Сообщалось, что во время обысков сотрудники НАБУ и САП провели выемку документов в Государственной службе финансового мониторинга.
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