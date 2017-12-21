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УСПП и УАВП провели круглый стол по выполнению ассоциации Украина-ЕС. Новости компаний

Украина не использует свой потенциал в сотрудничестве с Евросоюзом в полной мере: это касается медленных темпов реализации как Соглашения об ассоциации, так и экспортной экспансии на европейские рынки

Об этом шла речь на круглом столе УСПП совместно с Ассоциацией внешней политики, передает Эспрессо.TV.

До сих пор не адаптированы в полной мере стандарты и регламенты ЕС, и эти процессы тормозятся именно на национальном уровне.

"Очень важно понять, что это не завершение работы, а это начало большого системного пути по укреплению на украинской земле современных европейских стандартов, начиная с верховенства права, защиты прав человека и безусловно конкурентоспособной экономики и высокого качества жизни наших граждан", - сказал президент УСПП Анатолий Кинах.

Положительные сдвиги в торговле с Евросоюзом - есть. Доля экспорта украинских товаров составила 41 процент от общего объема торговли. Есть и признаки роста несырьевого экспорта. Только за 9 месяцев 2017-го продажи продукции машиностроения выросли на 22 процента. Впрочем, несмотря на это, Украина остается поставщиком товаров с низким уровнем добавленной стоимости. Участники круглого стола акцентировали внимание еще на одном — низком уровне имплементации Соглашения, который не превышает 15 процентов.

"В Украине отсутствует механизм имплементации Соглашения и мониторинга имплементации Соглашения об ассоциации. Из трех государств, наших ближайших — Грузии, Молдовы и Украины только в Украине отсутствует этот государственный механизм", - сказал президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.

Эксперты добавляют: необходима координация действий разных ветвей власти в направлении имплементации Соглашения, разработка программы адаптации украинского законодательства к европейскому. Требует доработки экспортная стратегия Украины. Эти предложения направят в Кабмин, парламент, МИД и другие профильные структуры.

 

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