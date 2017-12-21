Украинским женщинам открыли доступ к 450 запрещенным ранее профессиям

21 декабря, 2017, 17:00

Министерство здравоохранения отменило приказ, ограничивавший перечень доступных для женщин профессий

Об этом сообщила народный депутат Ирина Суслова на своей странице в Facebook.

В 1993 году МЗ издал Приказ №256 "Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин".

Согласно этому документу, женщинам запрещалось занимать должности 450 профессий, касающихся строительства, добычи нефти и газа, химического производства. Также женщинам запрещалось работать машинистами и водителями отдельных категорий транспорта.

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"Отмена приказа должна стать первым шагом на пути к недискриминации женщин в трудовых отношениях. Далее – создание безопасных условий труда для всех людей, независимо от пола, борьба с гендерной сегрегацией во время трудоустройства и искоренение сексизма на работе", - заявила Суслова.