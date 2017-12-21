Украинская делегация объяснила, почему не голосовала на Генассамблее ООН в отношении Иерусалима
21 декабря, 2017, 22:56
Украинская делегация проигнорировала голосование в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций относительно осуждение заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
Об этом передает "Голос Америки".
Представители делегации считают, что голосование не будет способствовать уменьшению напряжения на Ближнем Востоке, а статус Иерусалима должен быть решен только путем мирных переговоров.
Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила, что голосование определит то, как США будут смотреть "на страны, которые не уважают нас на форуме ООН".
- Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что выступает против любых односторонних мер, которые "могут поставить под угрозу перспективы мира для израильтян и палестинцев".
- Лига арабских государств призвала США отменить решение по Иерусалиму.
- Представители 57 мусульманских стран назвали Восточный Иерусалим столицей Палестины.
- Генеральная Ассамблея ООН во время экстренного заседания 21 декабря приняла резолюцию, которая призывает сохранить действующий статус Иерусалима неизменным вопреки позиции США о признании города столицей Израиля.
- Вашингтон перенесет свое посольство в Иерусалим , невзирая на резолюцию Генассамблеи ООН с призывом отказаться от признания этого города столицей Израиля.
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