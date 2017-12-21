Украинская делегация объяснила, почему не голосовала на Генассамблее ООН в отношении Иерусалима

21 декабря, 2017, 22:56

Украинская делегация проигнорировала голосование в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций относительно осуждение заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

Об этом передает "Голос Америки".

Представители делегации считают, что голосование не будет способствовать уменьшению напряжения на Ближнем Востоке, а статус Иерусалима должен быть решен только путем мирных переговоров.

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила, что голосование определит то, как США будут смотреть "на страны, которые не уважают нас на форуме ООН".