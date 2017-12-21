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Украина вернула себе порт во Вьетнаме

Украина возобновила государственный контроль над портом "Лотос" во вьетнамском Хошимине (Сайгоне)

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

37,93% порта принадлежит госпредприятию "Черноморское морское пароходство". Сумма дивидендов на счетах во Вьетнаме к уплате в Украину составляет $250 тыс.

"Эта история выглядела безнадежной еще в 2015 году, когда любые попытки вернуть государственный актив встречали угрозы и игнорирование украинских дельцов, которые его захватили и надеялись, что забудут или удастся договориться. Пока будет выплачено $250 тыс. дивидендов, после проведенного аудита эта сумма вырастет в разы", - написал Данилюк.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в колонке для "Центра транспортных стратегий" уточнил, что на балансе порта находится 60 грузовых автомобилей, 5 кранов, 6 складов площадью 6500 кв. м и 300 метров причальной стенки. На территории порта американская компания построила терминал-рефрижератор за $20 млн и сейчас продает его. Рядом с "Лотосом" есть 2 га территории, где можно строить новый порт.

Основу структуры грузопотока составляют строительные материалы, минеральные удобрения, автомобили из Китая, Японии и Южной Кореи.

"Ситуация была довольно сложная - ЧМП Бласко разворовывали годами - и из крупнейшей в мире судоходной компании Украина получила банкрота. Но команда Мининфраструктуры переломила ситуацию - до конца месяца должно поступить 250 тысяч долларов США дивидендов. Мы начинаем аудит и, я думаю, доходы возрастут", - написал Довгань.

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