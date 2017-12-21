Террористы бьют из запрещенных минометов возле Песков, силы АТО ответили огнем

21 декабря, 2017, 19:08

В четверг, 21 декабря, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении боевики из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции сил АТО вблизи Луганского.

На донецком направлении из 120-мм минометов и пулеметов оккупанты вели огонь в районе Новоселовки Второй и Песков, а из минометов 82-мм калибра и вооружения БМП стреляли на Приазовье по защитникам Гнутова и Водяного.

В пригороде Авдеевки захватчики неоднократно применяли зенитную установку, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В четырех случаях украинские военные отвечали террористам огнем.