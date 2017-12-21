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Синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни

В пятницу, 22 декабря, в Украине будет относительно теплая погода с осадками в виде снега и мокрого снега

Об этом сообщила в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Температура в пределах Украины ночью -2...-8°C, местами до -9°C. Немного теплее будет на западе - ночью 0...-5°C, но это не касается Карпат - там довольно низкая температура. Завтра днем в Украине немного потеплеет, температура будет колебаться в пределах 0°C, на юге до +3...+4°C. Погоду будет определять атмосферный фронт, ожидается снег и мокрый снег. В западных, северных, части центральных областей и на Харьковщине будет выпадать снег и мокрый снег. На юге относительно сухая погода, возможны туманы", - сказала госпожа Диденко.

В Киеве 22 декабря также ожидается снег и мокрый снег, температура ближайшей ночью составит -3...-5°C, на окраинах столицы - до -6°C. Днем - около 0°C.

Такая погода будет стоять до конца недели, а со следующего понедельника еще потеплеет.

"В перспективе погода пока существенно меняться не будет - сыро, ночью мороз, днем относительно тепло, около 0°C. С понедельника, 25 декабря, в Украину придет еще более ощутимое потепление", - подытожила метеоролог.

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