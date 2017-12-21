Суд наказал участницу Pussy Riot за баннер на здании ФСБ
21 декабря, 2017, 19:26
Суд в Москве признал виновной участницу Pussy Riot Марию Алехину в проведении несанкционированной акции и приговорил к 40 часам обязательных работ
Об этом сообщает Zona.media.
В решении суда говорится о том, что Алехина принимала участие в пикете без подачи уведомления при участии трех человек.
"Тем самым она нарушила закон о собраниях и митингах. Вина подтверждена показаниями полицейских и сообщениями очевидцев", — сказала судья.
Участницу Pussy Riot Марию Алехину и двух фотографов полиция задержала 20 декабря в Москве на Лубянской площади. Они прикрепили баннер с надписью "С Днем Рождения, палачи" к решетке на здании Федеральной службы безопасности РФ.
А я в мировом участке Мещанского суда - 3-й Самотечный переулок, дом 12— Мария Алехина (@all_mary) 21 декабря 2017 г.
В день чекиста вышли к ФСБ и поздравили чекистов словами "С днем, палачи" pic.twitter.com/BJvAXQiGMc
- 24 октября в Нью-Йорке в башни Трампа участница группы Pussy Riot Мария Алехина вывесила баннер с требованием освободить из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова.
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