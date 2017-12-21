 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Суд наказал участницу Pussy Riot за баннер на здании ФСБ

Суд в Москве признал виновной участницу Pussy Riot Марию Алехину в проведении несанкционированной акции и приговорил к 40 часам обязательных работ

Об этом сообщает Zona.media.

В решении суда говорится о том, что Алехина принимала участие в пикете без подачи уведомления при участии трех человек.

"Тем самым она нарушила закон о собраниях и митингах. Вина подтверждена показаниями полицейских и сообщениями очевидцев", — сказала судья.

Участницу Pussy Riot Марию Алехину и двух фотографов полиция задержала 20 декабря в Москве на Лубянской площади. Они прикрепили баннер с надписью "С Днем Рождения, палачи" к решетке на здании Федеральной службы безопасности РФ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать