Стало известно, когда украинские операторы получат 4G-лицензии

21 декабря, 2017, 15:10

Украинские операторы получат лицензии на 4G-связь уже весной

Об этом сообщает сайт Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

До 22 декабря 2017 года Нацкомиссия обнародует условия проведения тендера и условия тендера. Заявки на участие в тендере будут принимать с 26 декабря 2017 года по 26 января 2018 года.

Датой начала тендера утверждено 26 февраля. Победителей тендера определят в начале марта 2018 года.

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4G (англ. 4th Generation) — четвертое поколение мобильной радиосвязи. К четвертому поколению относятся перспективные технологии, позволяющие передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с подвижным абонентам и 1 Гбит/с - стационарным.