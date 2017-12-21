Стало известно, когда украинские операторы получат 4G-лицензии
21 декабря, 2017, 15:10
Украинские операторы получат лицензии на 4G-связь уже весной
Об этом сообщает сайт Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.
До 22 декабря 2017 года Нацкомиссия обнародует условия проведения тендера и условия тендера. Заявки на участие в тендере будут принимать с 26 декабря 2017 года по 26 января 2018 года.
Датой начала тендера утверждено 26 февраля. Победителей тендера определят в начале марта 2018 года.
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4G (англ. 4th Generation) — четвертое поколение мобильной радиосвязи. К четвертому поколению относятся перспективные технологии, позволяющие передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с подвижным абонентам и 1 Гбит/с - стационарным.
- Напомним, ранее НКРСИ сообщила о подготовке тендера на 4G-лицензии.
- Весной правительство обещало ввести 4G в Украине до конца текущего года.
- На внедрение 4G в государственный бюджет планируют привлечь от 6 до 7 млрд грн.
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