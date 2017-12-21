США включили экс-командира "Беркута" в санкционный "список Магнитского"
Об этом сообщает министерство финансов США.
"Кусюк был командующим элитного подразделения украинской милиции "Беркут". Украинский департамент спецрасследований, расследующий преступления против активистов, назвал Кусюка руководителем нападения на мирных демонстрантов 30 ноября 2013 года. Под его руководством были 290 офицеров "Беркута", которые принимали участие в избиении активистов. ГПУ заявила, что Кусюк принимал участие в убийствах активистов на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минфине США, Кусюк приказал уничтожить документы, связанные с теми событиями, сбежал из Украины и сейчас скрывается в Москве, где его опознали во время разгона демонстрантов в составе российского ОМОНа в июне 2017 года
Отмечается, что всего в обновленном списке 52 человека и организации, которых правительство Соединенных Штатов называют нарушителями прав человека. В список также внесли сына генпрокурора России Артема Чайку и дочь экс-руководителя Узбекистана Ислама Каримова – Гульнару Каримову.
- Российский адвокат Сергей Магнитский умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его обвиняли в причастности к организации незаконного возврата излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год.
- Как считают коллеги Магнитского и правозащитники, его целенаправленно довели до смерти условиями содержания и отказом в медицинской помощи в отместку за то, что он раскрыл преступную схему, при помощи которой сотрудники МВД и чиновники отмывали миллиарды рублей.
- "Закон Магнитского" был принят в декабре 2012 года, а в апреле 2013-го Минфин США начал составлять санкционные списки российских граждан, которых он считает виновными в смерти Магнитского.
- 20 декабря США внесли главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и еще четырех россиян в санкционный списока в соответствии с законом, известным как "Акт Магнитского за нарушение прав человека".
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