США включили экс-командира "Беркута" в санкционный "список Магнитского"

21 декабря, 2017, 21:14

Бывший командир "Беркута" Сергей Кусюк попал в санкционный список США, направленный против нарушителей прав человека и коррумпированных действующих лиц во всем мире (список Магнитского)

Об этом сообщает министерство финансов США.

"Кусюк был командующим элитного подразделения украинской милиции "Беркут". Украинский департамент спецрасследований, расследующий преступления против активистов, назвал Кусюка руководителем нападения на мирных демонстрантов 30 ноября 2013 года. Под его руководством были 290 офицеров "Беркута", которые принимали участие в избиении активистов. ГПУ заявила, что Кусюк принимал участие в убийствах активистов на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минфине США, Кусюк приказал уничтожить документы, связанные с теми событиями, сбежал из Украины и сейчас скрывается в Москве, где его опознали во время разгона демонстрантов в составе российского ОМОНа в июне 2017 года

Отмечается, что всего в обновленном списке 52 человека и организации, которых правительство Соединенных Штатов называют нарушителями прав человека. В список также внесли сына генпрокурора России Артема Чайку и дочь экс-руководителя Узбекистана Ислама Каримова – Гульнару Каримову.