США перенесут посольство в Иерусалим, невзирая на резолюцию Генассамблеи ООН
С таким заявлением выступила во время специального пленарного заседания Генассамблеи постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает "Укринформ".
"Америка разместит свое посольство в Иерусалиме – такова воля американского народа, и это правильное решение. Никакое голосование в ООН не изменит нашего решения", - заявила представитель США.
В то же время она подчеркнула, что голосование Генеральной ассамблеи "изменит то, как американцы будут относиться к ООН и к тем странам, которые проявляют неуважение к США в ООН".
Глава американской миссии подчеркнула, что Израиль должен защищать свое выживание как нация, "но он также должен защищать идеалы достоинства, которые также, по идее, должен отстаивать ООН".
Она подчеркнула, что доводы США в пользу решения о переносе посольства в Иерусалим уже были оглашены, и они хорошо известны.
- Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что выступает против каких-либо односторонних мер, которые "могут поставить под угрозу перспективы мира для израильтян и палестинцев".
- Лига арабских государств призвала США отменить решение по Иерусалиму.
- В ООН раскритиковали решение США относительно Иерусалима, однако ни к чему не прибегли.
- Представители 57 мусульманских стран назвали Восточный Иерусалим столицей Палестины.
- Генеральная Ассамблея ООН во время экстренного заседания 21 декабря приняла резолюцию, которая призывает сохранить действующий статус Иерусалима неизменным вопреки позиции США о признания города столицей Израиля.
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