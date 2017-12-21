США перенесут посольство в Иерусалим, невзирая на резолюцию Генассамблеи ООН

21 декабря, 2017, 21:56

Вашингтон не изменит решения и перенесет свое посольство в Иерусалим, несмотря на резолюцию Генассамблеи ООН с призывом отказаться от признания этого города столицей Израиля

С таким заявлением выступила во время специального пленарного заседания Генассамблеи постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает "Укринформ".

"Америка разместит свое посольство в Иерусалиме – такова воля американского народа, и это правильное решение. Никакое голосование в ООН не изменит нашего решения", - заявила представитель США.

В то же время она подчеркнула, что голосование Генеральной ассамблеи "изменит то, как американцы будут относиться к ООН и к тем странам, которые проявляют неуважение к США в ООН".

Глава американской миссии подчеркнула, что Израиль должен защищать свое выживание как нация, "но он также должен защищать идеалы достоинства, которые также, по идее, должен отстаивать ООН".

Она подчеркнула, что доводы США в пользу решения о переносе посольства в Иерусалим уже были оглашены, и они хорошо известны.