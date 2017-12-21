Сейм Латвии уравнял советских и нацистских ветеранов

21 декабря, 2017, 17:29

Сейм постановил, что статус участника Второй мировой войны могут получить те, кто воевал и за, и против СССР

Об этом сообщает Delfi.

В четверг латвийский Сейм принял закон, по которому статус участника Второй мировой войны предоставляется как ветеранам, воевавшим на стороне СССР, так и на стороне нацистской Германии.

Законопроект предложила комиссия по правам человека и общественным делам с целью отметить достижения граждан Латвии, принимавших участие в войне.

Участниками боевых действий признают латвийцев, воевавших состоянию на 17 июня 1940 года и постоянных жителей страны, которые легально пересекли границу Латвии до этой даты. Но закон не распространяется на граждан, прибывших в страну по Пакту о взаимопомощи между СССР и Латвийской республикой, по которой Советский Союз размещал военные базы на территории балтийской страны.