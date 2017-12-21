Саакашвили получил визу Нидерландов, – СМИ
Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на источники в министерстве безопасности и юстиции Нидерландов.
Указывается, что Саакашвили, который сейчас не имеет гражданства ни Грузии, ни Украины, выдали визу в киевском посольстве.
Саакашвили мотивировал свой запрос необходимостью воссоединения с семьей: его жена Сандра Рулофс является подданной Королевства Нидерландов.
Летом 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, а ближе к осени грузинская прокуратура передала Киеву запрос на его экстрадицию.
В октябре ГМС отказала Саакашвили в рассмотрении его просьбы о предоставлении убежища по той причине, что она была поданас нарушениями. 1 ноября ГМС отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о предоставлении дополнительной защиты.
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- Напомним, 17 декабря Михаил Саакашвили заявил о намерении создать штаб общественного контроля в Октябрьском дворце в Киеве. После этого он повел около 1-2 тыс. человек на штурм этого помещения, в котором, по данным МВД, в этот момент находились "сотни детей и родителей".
- Штурм провалился. Саакашвили не смог со своими людьми попасть внутрь Октябрьского дворца.
- По фактам событий возле Октябрьского дворца следователи начали три уголовных производства: по ст. 15 ст. 341 (Покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений"), ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") и ст. 343 ("Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины").
- На обнародованных Генпрокуратурой записях разговоров Саакашвили и его арестованного ныне помощника Севериона Дангадзе с "кошельком Януковича" Сергеем Курченко речь шла о совершении беспорядков в центре Киева.
- Процедура рассмотрения запроса Тбилиси на экстрадицию с Украины Саакашвили еще не закончена, но "затягивать" ее адвокаты больше не смогут", заявил министр юстиции Павел Петренко.
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