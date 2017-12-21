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Саакашвили получил визу Нидерландов, – СМИ

Нидерланды удовлетворили запрос экс-президента Грузии и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили на получение визы

Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на источники в министерстве безопасности и юстиции Нидерландов.

Указывается, что Саакашвили, который сейчас не имеет гражданства ни Грузии, ни Украины, выдали визу в киевском посольстве.

Саакашвили мотивировал свой запрос необходимостью воссоединения с семьей: его жена Сандра Рулофс является подданной Королевства Нидерландов.

Летом 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, а ближе к осени грузинская прокуратура передала Киеву запрос на его экстрадицию.

В октябре ГМС отказала Саакашвили в рассмотрении его просьбы о предоставлении убежища по той причине, что она была поданас  нарушениями. 1 ноября ГМС отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о предоставлении дополнительной защиты.

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