"І від твого форте було мені п'яно". Кристина Соловий показала клип на авторскую песню Fortepiano

21 декабря, 2017, 18:22

В новом клипе украинской певицы Кристины Соловий на авторский сингл Fortepiano упоминается образ Лолиты Владимира Набокова

Ролик выложили на YouTube-канале певицы.

Новый ролик Христины Соловий сняли всего за две недели, и это стало рекордом для исполнительницы. Режиссировала клип Анна Бурячкова. Певица рассказала, что эта песня звучит по-новому и отличается от того, что она делала раньше. Исполнительница на протяжении двух лет вместе с продюссером Святославом Вакарчуком и саундпродюссером Милошем Еличем искала нужный саунд композиции.

Стиль видео похож на кадры фильмов Вонга Карвая, а среди образов вспоминают Лолиту Владимира Набокова. Именно о ней Кристина писала свою дипломную работу по специальности "литературное творчество". Также в клипе присутствует гротескный реализм культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс".