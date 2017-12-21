"І від твого форте було мені п'яно". Кристина Соловий показала клип на авторскую песню Fortepiano
Ролик выложили на YouTube-канале певицы.
Новый ролик Христины Соловий сняли всего за две недели, и это стало рекордом для исполнительницы. Режиссировала клип Анна Бурячкова. Певица рассказала, что эта песня звучит по-новому и отличается от того, что она делала раньше. Исполнительница на протяжении двух лет вместе с продюссером Святославом Вакарчуком и саундпродюссером Милошем Еличем искала нужный саунд композиции.
Стиль видео похож на кадры фильмов Вонга Карвая, а среди образов вспоминают Лолиту Владимира Набокова. Именно о ней Кристина писала свою дипломную работу по специальности "литературное творчество". Также в клипе присутствует гротескный реализм культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс".
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