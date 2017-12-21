"ПриватБанк" продает "дочку" в Латвии

21 декабря, 2017, 18:32

"ПриватБанк" выставил на проджажу свой пакет акций латвийского AS PrivatBank

Об этом сообщает FinClub.

Наблюдательный совет ПриватБанка согласовал заключение контракта с одной из ведущих украинских компаний для поиска покупателей пакета акций AS PrivatBank (Латвия), а также для подготовки и сопровождения этой сделки. Компания-посредник является партнером Rothschild в Украине.

В банке отмечают, что привлечение такой компании ускорит переговоры с потенциальными инвесторами и будет способствовать избежанию конфликта интересов с компаниями, представляющими интересы других собственников.

На сегодня ПриватБанк имеет долю в основном капитале AS PrivatBank в размере 46,5% уставного капитала банка. AS PrivatBank является самостоятельным кредитным учреждением, осуществляющим финансовую деятельность на территории Латвии.