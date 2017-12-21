"ПриватБанк" продает "дочку" в Латвии
Об этом сообщает FinClub.
Наблюдательный совет ПриватБанка согласовал заключение контракта с одной из ведущих украинских компаний для поиска покупателей пакета акций AS PrivatBank (Латвия), а также для подготовки и сопровождения этой сделки. Компания-посредник является партнером Rothschild в Украине.
В банке отмечают, что привлечение такой компании ускорит переговоры с потенциальными инвесторами и будет способствовать избежанию конфликта интересов с компаниями, представляющими интересы других собственников.
На сегодня ПриватБанк имеет долю в основном капитале AS PrivatBank в размере 46,5% уставного капитала банка. AS PrivatBank является самостоятельным кредитным учреждением, осуществляющим финансовую деятельность на территории Латвии.
- Напомним, ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
- 19 декабря Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем.
- Коломойский отмечает, что это временный арест на время рассмотрения дела в суде.
- Минфин Украины и НБУ приветствуют приказ Лондонского суда об аресте активов Коломойского и Боголюбова.
- Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как случайно встретился с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в Амстердаме в ноябре.
- Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.
- Генпрокуратура расследует дело о выдаче ПриватБанком кредитов для двух структур на десятки миллиардов гривень.Тем временем Коломойский оспаривает в суде решение НБУ о признании ПриватБанка неплатежеспособным, а также решение о его национализации.
- Министр финансов Александр Данилюк требует отставки генпрокурора Юрия Луценко из-за расследования дел, связанных с экс-владельцами "ПриватБанка".
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