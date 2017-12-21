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"Оппоблок" и Радикальная партия проплатили наибольшее количество "джинсы" в СМИ. Мониторинг

"Оппозиционный блок" и Радикальная партия в течение года заказали наибольшее количество скрытой рекламы в СМИ

Соответствующее исследование опубликовал Институт массовой информации.

По результатам, "Оппозиционный блок" был заказчиком каждой пятой (20%) скрытой политической рекламы в СМИ, Радикальная партия заказала 12% от общего количества "джинсы".

В список "джинсовиков" также вошли представители Тернопольской и Житомирской ОГА, Виктор Медведчук и "Народный фронт".

"Уровень политической рекламы в основном зависит от повестки дня парламента: если рассматриваются важные законопроекты - уровень заказных материалов возрастает, если нет - то спадает", - отмечает эксперт ИМИ Елена Голуб.

Соотношение политической и коммерческой "джинсы" в онлайн-СМИ составило 86% к 14% со значительным преимуществом политической. В печатных СМИ сохраняется равновесие: 50% политической и столько же коммерческой.

Больше всего политической рекламы, замаскированной под материалы, выходило на сайте "Обозреватель" и УНИАН, а также на страницах газеты "Сегодня". Лидерами по соблюдению журналистских стандартов стали "Лига", "Укринформ" и "Украинская правда".

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