"Оппоблок" и Радикальная партия проплатили наибольшее количество "джинсы" в СМИ. Мониторинг
Соответствующее исследование опубликовал Институт массовой информации.
По результатам, "Оппозиционный блок" был заказчиком каждой пятой (20%) скрытой политической рекламы в СМИ, Радикальная партия заказала 12% от общего количества "джинсы".
В список "джинсовиков" также вошли представители Тернопольской и Житомирской ОГА, Виктор Медведчук и "Народный фронт".
"Уровень политической рекламы в основном зависит от повестки дня парламента: если рассматриваются важные законопроекты - уровень заказных материалов возрастает, если нет - то спадает", - отмечает эксперт ИМИ Елена Голуб.
Соотношение политической и коммерческой "джинсы" в онлайн-СМИ составило 86% к 14% со значительным преимуществом политической. В печатных СМИ сохраняется равновесие: 50% политической и столько же коммерческой.
Больше всего политической рекламы, замаскированной под материалы, выходило на сайте "Обозреватель" и УНИАН, а также на страницах газеты "Сегодня". Лидерами по соблюдению журналистских стандартов стали "Лига", "Укринформ" и "Украинская правда".
- В этом году Украина впервые попала в список стран, где садят в тюрьму журналистов.
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