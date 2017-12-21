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Появились фото помолвки британского принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл

Британский Кенсингтонский дворец обнародовал фото помолвки внука королевы Елизаветы II принца Гарри Уэльского с американской актрисой Меган Маркл

Фото обнародованы в Instagram Кенсингтонского дворца.

Всего опубликовано три фотографии - две черно-белых и одна цветная. Фотосессию сделал фэшн-фотограф Алекси Любомирски в Виндзорском замке.

"То, что мне предложили увековечить это замечательное событие является не только невероятной честью, но также и большой привилегией - быть гостем и свидетелем любви этой пары", - сказал Любомирски.

Предполагается, что свадебная церемония состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Госпожа Маркл - католичка, поэтому до свадьбы ее окрестят в Англиканской церкви. Кроме того, она перейдет в британское гражданство. После бракосочетания она завершит актерскую карьеру.

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