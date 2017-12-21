Посольство Украины в Польше подарило машину скорой для Лисичанских пограничников
Об этом сообщает корреспондент Эспрессо.TV.
“Мне очень приятно, что коллектив Посольства Украины в Польше за собственные средства, собща, приобрел автомобиль скорой медицинской помощи, который мы хотим передать украинским пограничникам. Этот автомобиль будет служить для добра. И каждая спасенная жизнь это большая ценность для нас” - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Он также добавил, что это подарок украинским бойцам от Посольства Украины в Польше к 100-летию украинской дипломатии.
Автомобиль оборудован аппаратурой и необходимыми медицинскими средствами для оказания неотложной помощи. Его получат медики пограничного отряда, в частности в районе контрольных пунктов Станица-Луганск - Счастье - Золотое - Шахта Родина.
Карета “скорой” была приобретена за средства добровольных пожертвований украинских дипломатов и работников Посольства Украины в Польше.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха
-
19 декабря, 2017 "Титанику" 20 лет. Тайны фильма, которые вас удивят
Читайте также
-
18 декабря, 2017 Куда и за сколько будет летать украинский лоукост Sky Up
-
-
19 декабря, 2017 Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха