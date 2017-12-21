Посольство Украины в Польше подарило машину скорой для Лисичанских пограничников

21 декабря, 2017, 18:08

В Варшаве украинские дипломаты и работники Посольства Украины в Польше передали автомобиль скорой медицинской помощи для нужд Лисичанского пограничного отряда

Об этом сообщает корреспондент Эспрессо.TV.

“Мне очень приятно, что коллектив Посольства Украины в Польше за собственные средства, собща, приобрел автомобиль скорой медицинской помощи, который мы хотим передать украинским пограничникам. Этот автомобиль будет служить для добра. И каждая спасенная жизнь это большая ценность для нас” - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он также добавил, что это подарок украинским бойцам от Посольства Украины в Польше к 100-летию украинской дипломатии.

Автомобиль оборудован аппаратурой и необходимыми медицинскими средствами для оказания неотложной помощи. Его получат медики пограничного отряда, в частности в районе контрольных пунктов Станица-Луганск - Счастье - Золотое - Шахта Родина.

Карета “скорой” была приобретена за средства добровольных пожертвований украинских дипломатов и работников Посольства Украины в Польше.