Порошенко, Тимошенко или Вакарчук. Кто бы победил на выборах, если бы они происходили прямо сейчас, - соцопрос
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Рейтингом" 22-30 ноября.
В выборах президента, если бы они проходили в ближайшее время, приняли бы участие более 70% опрошенных (47% – точно пошли бы, 25% – скорее пошли бы).
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за лидера партии "Батькивщина" отдали бы свои голоса 15,8% тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Президента Порошенко готовы поддержать 13,8% избирателей (то есть на 2% меньше). За лидера группы "Океан Эльзы" Вакарчука проголосовали бы 9,6%.
8,4% поддержали бы Вадима Рабиновича, 8,3% – Анатолия Гриценко, 8% – Олега Ляшко.
Еще 7% сказали, что поддержали бы Юрия Бойко, 4,7% – Олега Тягнибока, по 4,6% – Владимира Гройсмана и Андрея Садового.
При этом за последние полтора года изменения в поддержке Порошенко и Тимошенко незначительны, а динамика поддержки Вакарчука не отслежена.
В "антирейтинге" политиков лидирует Порошенко: за него ни в коем случае не проголосуют 23,9% опрошенных из готовых участвовать в выборах. Меньше всего недовольства вызывает Гриценко.
В случае второго тура выборов с участием Тимошенко и Порошенко, лидера "Батькивщины" поддержали бы 27% опрошенных, а действующего президента – 21% респондентов.
При этом 37% заявили, что при таких условиях не будут принимать участия в выборах, 13% не смогли определиться с выбором.
Проведение досрочных выборов президента поддерживают 44% опрошенных, а не поддерживают 46% (досрочные выборы в Верховную Раду поддерживают 47% опрошенных).
45% опрошенных считают, что Порошенко нужно дать доработать свой президентский срок и сменить его в результате выборов. А 38% выступают за немедленное отстранение его с поста президента.
Только 5% однозначно высказываются за переизбрание Порошенко на следующий срок. 12% не определились с ответом в этом вопросе.
Социологи группы "Рейтинг" опросили в ноябре 2000 респондентов от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования – не более 2,2%.
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