Почти 60% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 47% - в НАТО, - опрос

21 декабря, 2017, 16:52

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 59% опрошенных граждан Украины, а в НАТО – 47% респондентов

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам, вступление Украины в ЕС поддерживают 59% опрошенных, 26% – против этого, 11% – не определились, 4% – не участвовали бы в референдуме по этому вопросу.

Самый высокий уровень поддержки идеи вступления в ЕС среди жителей Запада (81%), самый низкий – на Востоке (39%).

Среди сторонников партий идея вступления в ЕС больше поддерживается сторонниками Самопомочи и БПП Солидарность. Самый низкий уровень поддержки евроинтеграции среди сторонников Оппозиционного блока и партии "За життя".

По данным опроса, 47% украинцев поддержали бы вступление Украины в НАТО в случае проведения референдума, не поддержали бы – 36%, не определились – 13%, 4% – не принимали бы участия в нем.

Как и в случае со вступлением в ЕС, самый высокий уровень поддержки интеграции в Североатлантический Альянс на Западе (71%), самый низкий – на Востоке (25%).

Наибольшими противниками этой идеи есть сторонники Оппозиционного блока и партии "За життя".