Почти 60% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 47% - в НАТО, - опрос
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Согласно результатам, вступление Украины в ЕС поддерживают 59% опрошенных, 26% – против этого, 11% – не определились, 4% – не участвовали бы в референдуме по этому вопросу.
Самый высокий уровень поддержки идеи вступления в ЕС среди жителей Запада (81%), самый низкий – на Востоке (39%).
Среди сторонников партий идея вступления в ЕС больше поддерживается сторонниками Самопомочи и БПП Солидарность. Самый низкий уровень поддержки евроинтеграции среди сторонников Оппозиционного блока и партии "За життя".
По данным опроса, 47% украинцев поддержали бы вступление Украины в НАТО в случае проведения референдума, не поддержали бы – 36%, не определились – 13%, 4% – не принимали бы участия в нем.
Как и в случае со вступлением в ЕС, самый высокий уровень поддержки интеграции в Североатлантический Альянс на Западе (71%), самый низкий – на Востоке (25%).
Наибольшими противниками этой идеи есть сторонники Оппозиционного блока и партии "За життя".
- В президентском рейтинге социологической группы "Рейтинг" лидирует Юлия Тимошенко, за ней следуют Петр Порошенко и Святослав Вакарчук.
- Напомним, список 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус" возглавил президент Украины Петр Порошенко.
- Недавно составили рейтинг самых лживых полытикыв, согласно результатам, чаще всего ложные заявления делает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, глава партии "За життя" Вадим Рабинович и сопредседатель фракции "Оппоблок" Юрий Бойко.
- Премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на составленный журналистами рейтинг по самым лживым заявлениям политиков.
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