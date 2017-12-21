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Почти 60% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 47% - в НАТО, - опрос

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 59% опрошенных граждан Украины, а в НАТО – 47% респондентов

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам, вступление Украины в ЕС поддерживают 59% опрошенных, 26% – против этого, 11% – не определились, 4% – не участвовали бы в референдуме по этому вопросу.

Самый высокий уровень поддержки идеи вступления в ЕС среди жителей Запада (81%), самый низкий – на Востоке (39%).

Среди сторонников партий идея вступления в ЕС больше поддерживается сторонниками Самопомочи и БПП Солидарность. Самый низкий уровень поддержки евроинтеграции среди сторонников Оппозиционного блока и партии "За життя".

По данным опроса, 47% украинцев поддержали бы вступление Украины в НАТО в случае проведения референдума, не поддержали бы – 36%, не определились – 13%, 4% – не принимали бы участия в нем.

Как и в случае со вступлением в ЕС, самый высокий уровень поддержки интеграции в Североатлантический Альянс на Западе (71%), самый низкий – на Востоке (25%).

Наибольшими противниками этой идеи есть сторонники Оппозиционного блока и партии "За життя".

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