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Opera создает новостное приложение с искусственным интеллектом

Компания Opera Software анонсировала новый проект, который должен поднять популярность ее мобильного браузера

Об этом говорится на сайте Opera.

Речь идет о новостной программе под названием Opera Habari, которая будет выступать агрегатором. Как сообщается в пресс-релизе Opera Software, число ежемесячных активных читателей ее новостного сервиса превысило 100 млн человек, хотя в начале года показатель был в 50 раз меньше.

"Новости не мертвые, вам просто нужно предоставить людям контент, который они хотят, не заставляя их чрезмерно работать", - говорится в сообщении Opera Software.

Идея заключается в том, чтобы наделить Opera Habari с элементами искусственного интеллекта. ИИ будет изучать предпочтения пользователей и предоставлять новости, которые будут интересны именно конкретному читателю. Компания обязуется выпустить приложение "скоро", но не уточняет, когда именно.

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