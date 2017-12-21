Opera создает новостное приложение с искусственным интеллектом
Об этом говорится на сайте Opera.
Речь идет о новостной программе под названием Opera Habari, которая будет выступать агрегатором. Как сообщается в пресс-релизе Opera Software, число ежемесячных активных читателей ее новостного сервиса превысило 100 млн человек, хотя в начале года показатель был в 50 раз меньше.
"Новости не мертвые, вам просто нужно предоставить людям контент, который они хотят, не заставляя их чрезмерно работать", - говорится в сообщении Opera Software.
Идея заключается в том, чтобы наделить Opera Habari с элементами искусственного интеллекта. ИИ будет изучать предпочтения пользователей и предоставлять новости, которые будут интересны именно конкретному читателю. Компания обязуется выпустить приложение "скоро", но не уточняет, когда именно.
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