Обыски в Запорожье: депутата "Самопомочи" подозревают в организации фейковых тендеров на 86 млн грн

21 декабря, 2017, 15:35

Заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко подозревают в организации фиктивных тендеров на сумму свыше 86 млн гривен

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что в Запорожье сегодня в целом провели 30 обысков.

По словам генпрокурора, это дело касается депутата облсовета и его брата, которые через влияние на чиновников организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка ( 2,7 млн грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.

Луценко отметил, что в Раде эти события уже вызвали резонанс. В частности, глава фракции "Самопомочи" Олег Березюк назвал действия правоохранителей политическими репрессиями.

Генпрокурор такие заявления объясняет тем, что подозреваемым организатором схемы является заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко.

По данным следователей, именно он с братом лоббировали свои фирмы через связи с "экс-оппоблоковцем", заместителем мэра Анатолием Пустоваровым.

"Еще одна сторонница лозунга "Возьми и сделай", председатель городского отделения партии, занималась переводом денег в наличные. Я понимаю эмоции господина председателя фракции в ВР: его люди задержаны, а оппоблоковец сбежал через окно и в тапочках по снегу бежал. Не понимаю только, где тут политические репрессии?", - подытожил Луценко.