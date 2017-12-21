 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Обыски в Запорожье: депутата "Самопомочи" подозревают в организации фейковых тендеров на 86 млн грн

Заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко подозревают в организации фиктивных тендеров на сумму свыше 86 млн гривен

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что в Запорожье сегодня в целом провели 30 обысков.

По словам генпрокурора, это дело касается депутата облсовета и его брата, которые через влияние на чиновников организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка ( 2,7 млн грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.

Луценко отметил, что в Раде эти события уже вызвали резонанс. В частности, глава фракции "Самопомочи" Олег Березюк назвал действия правоохранителей политическими репрессиями.

Генпрокурор такие заявления объясняет тем, что подозреваемым организатором схемы является заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко.

По данным следователей, именно он с братом лоббировали свои фирмы через связи с "экс-оппоблоковцем", заместителем мэра Анатолием Пустоваровым.

"Еще одна сторонница лозунга "Возьми и сделай", председатель городского отделения партии, занималась переводом денег в наличные. Я понимаю эмоции господина председателя фракции в ВР: его люди задержаны, а оппоблоковец сбежал через окно и в тапочках по снегу бежал. Не понимаю только, где тут политические репрессии?", - подытожил Луценко.

  • Напомним, 21 декабря сотрудники управления СБУ провели ряд обысков у заместителя городского головы Запорожья Анатолия Пустоварова, его помощников, а также у Марченко.
  • Впоследствии Березюк заявил, что правоохранители задержали в Запорожье главу областной организации партии "Самопомич" Владислава Марченко и руководителя фракции партии в городском совете Дарью Трухан.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать