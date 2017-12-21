 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На выборах в Каталонии победили сепаратисты, - экзит-пол

В испанском регионе Каталония завершилось голосование на выборах в парламент

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным экзит-полов, большинство мест в парламенте получат сторонники независимости Каталонии. Так, "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), "Кандидаты народного единства"(CUP) и блок "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), выступающие за независимость Каталонии, могут получить от 67 до 71 места из 135 мест в парламенте.

Читайте также: Каталония хочет независимости от Испании. Похоже ли это на украинский Донбасс

Информации о явке на выборах пока нет. Однако на 18:00 по местному времени (21:00 по киевскому) явка составляла 68,3%, что на 5 пунктов выше, чем во время предыдущих выборов в Каталонии в 2015 году.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать