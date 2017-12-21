На выборах в Каталонии победили сепаратисты, - экзит-пол
21 декабря, 2017, 22:35
В испанском регионе Каталония завершилось голосование на выборах в парламент
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По данным экзит-полов, большинство мест в парламенте получат сторонники независимости Каталонии. Так, "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), "Кандидаты народного единства"(CUP) и блок "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), выступающие за независимость Каталонии, могут получить от 67 до 71 места из 135 мест в парламенте.
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Информации о явке на выборах пока нет. Однако на 18:00 по местному времени (21:00 по киевскому) явка составляла 68,3%, что на 5 пунктов выше, чем во время предыдущих выборов в Каталонии в 2015 году.
- В июне 2017 года глава местного правительства Карлес Пучдемон объявил, что Каталония проведет референдум об отделении от Испании.
- 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании.
- Впоследствии Испания приостановила автономию Каталонии, распустила ее парламент и правительство, уволила Карлеса Пучдемона и назначила главой Каталонии испанского премьер-министра Сорайю Саенс де Сантамария.
- Испанский премьер Мариано Рахой заявил, что 21 декабря в Каталонии пройдут досрочные выборы, чтобы таким образом законным путем отстранить от власти местных сепаратистов.
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