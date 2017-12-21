На выборах в Каталонии победили сепаратисты, - экзит-пол

21 декабря, 2017, 22:35

В испанском регионе Каталония завершилось голосование на выборах в парламент

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным экзит-полов, большинство мест в парламенте получат сторонники независимости Каталонии. Так, "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), "Кандидаты народного единства"(CUP) и блок "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), выступающие за независимость Каталонии, могут получить от 67 до 71 места из 135 мест в парламенте.

Читайте также: Каталония хочет независимости от Испании. Похоже ли это на украинский Донбасс

Информации о явке на выборах пока нет. Однако на 18:00 по местному времени (21:00 по киевскому) явка составляла 68,3%, что на 5 пунктов выше, чем во время предыдущих выборов в Каталонии в 2015 году.