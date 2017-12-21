В Украине агента российской военной разведки приговорили к 14 годам
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Корецкий районный суд Ривненской области признал виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы с лишением воинского звания гражданина Украины, который по заданию работника разведки Генштаба ВС России завербовал украинского военного для сбора сведений, составляющих государственную тайну.
Гражданин Украины признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Обвиняемый работал на российскую военную разведку с марта по начало октября 2016 года.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла Генеральная прокуратура, досудебное расследование осуществляло Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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