В Украине агента российской военной разведки приговорили к 14 годам

21 декабря, 2017, 17:16

Корецкий райсуд Ривненской области признал виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Украины, который по заданию российской военной разведки завербовал украинского военнослужащего

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Корецкий районный суд Ривненской области признал виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы с лишением воинского звания гражданина Украины, который по заданию работника разведки Генштаба ВС России завербовал украинского военного для сбора сведений, составляющих государственную тайну.

Гражданин Украины признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Обвиняемый работал на российскую военную разведку с марта по начало октября 2016 года.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла Генеральная прокуратура, досудебное расследование осуществляло Главное следственное управление Службы безопасности Украины.