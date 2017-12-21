 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине агента российской военной разведки приговорили к 14 годам

Корецкий райсуд Ривненской области признал виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Украины, который по заданию российской военной разведки завербовал украинского военнослужащего

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Корецкий районный суд Ривненской области признал виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы с лишением воинского звания гражданина Украины, который по заданию работника разведки Генштаба ВС России завербовал украинского военного для сбора сведений, составляющих государственную тайну.

Гражданин Украины признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Обвиняемый работал на российскую военную разведку с марта по начало октября 2016 года.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла Генеральная прокуратура, досудебное расследование осуществляло Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать