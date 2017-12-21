На Львовщине автобус сбросило с трассы после столкновения с машиной, 8 пострадавших
21 декабря, 2017, 15:20
Возле города Дрогобыч столкнулись автобус и автомобиль, в результате чего восемь человек получили ранения
Об этом сообщает отдел Национальной полиции во Львовской области на странице в Facebook.
Авария произошла в полседьмого утра вблизи села Солонске на автодороге Львов-Схидница. Столкнулись автобус "Эталон" и автомобиль "Газель", за рулем которых сидели 45-летний львовянин и 29-летний житель района соответственно.
В результате аварии восьмерым людям пришлось обратиться за медицинской помощью. Сейчас устанавливаются обстоятельства столкновения.
- Ранее сообщалось, что из-за непогоды только за 18 декабря произошло 1,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий.
- За период января-ноября 2017 года в Украине произошло 146 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 3,058 тысяч человек, травмированы более 31 тыс.
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