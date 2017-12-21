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На Львовщине автобус сбросило с трассы после столкновения с машиной, 8 пострадавших

Возле города Дрогобыч столкнулись автобус и автомобиль, в результате чего восемь человек получили ранения

Об этом сообщает отдел Национальной полиции во Львовской области на странице в Facebook.

Авария произошла в полседьмого утра вблизи села Солонске на автодороге Львов-Схидница. Столкнулись автобус "Эталон" и автомобиль "Газель", за рулем которых сидели 45-летний львовянин и 29-летний житель района соответственно.

В результате аварии восьмерым людям пришлось обратиться за медицинской помощью. Сейчас устанавливаются обстоятельства столкновения.

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