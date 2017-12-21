 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мегаакумулятор Маска "спас" австралийскую угольную электростанцию во время аварии

Самый большой в мире литий-ионный аккумулятор, установленный в штате Южная Австралия прошел реальные испытания и смог доставить электроэнергию за 1000 километров для угольного промышленного объекта в штате Виктория.

Об этом сообщает Mashable.

Электростанция Loy Yang, работающая на буром угле, получила внезапную потерю 560 МВт мощности, что привело к падению частоты до 49.80 Гц (при нормальном значении 50 Гц).

null

Tesla Powerpack, подключенный к ветровой ферме Neoen's Hornsdale вблизи Джеймстауна, в трех часах езды от Аделаиды, среагировал на эту проблему, поставив в энергетическую сеть 7,3 МВт (само устройство Powerpack имеет мощность 100 МВт).

null

Ранее основатель Tesla Илон Маск поспорил с властями Австралии по строительству батареи. Он заявил, что сможет установить самый большой аккумулятор за 100 дней, а если не успеет, то завершит проект бесплатно.

null

Маск подписал договор с властями Аделаиды 29 сентября. Во время заключения договора глава Tesla признал, что на тот момент его компания уже выполнила половину работы.

Предприниматель предложил свою помощь Южной Австралии, поскольку там часто случаются перебои с подачей электричества.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать