Мегаакумулятор Маска "спас" австралийскую угольную электростанцию во время аварии
Об этом сообщает Mashable.
Электростанция Loy Yang, работающая на буром угле, получила внезапную потерю 560 МВт мощности, что привело к падению частоты до 49.80 Гц (при нормальном значении 50 Гц).
Tesla Powerpack, подключенный к ветровой ферме Neoen's Hornsdale вблизи Джеймстауна, в трех часах езды от Аделаиды, среагировал на эту проблему, поставив в энергетическую сеть 7,3 МВт (само устройство Powerpack имеет мощность 100 МВт).
Ранее основатель Tesla Илон Маск поспорил с властями Австралии по строительству батареи. Он заявил, что сможет установить самый большой аккумулятор за 100 дней, а если не успеет, то завершит проект бесплатно.
Маск подписал договор с властями Аделаиды 29 сентября. Во время заключения договора глава Tesla признал, что на тот момент его компания уже выполнила половину работы.
Предприниматель предложил свою помощь Южной Австралии, поскольку там часто случаются перебои с подачей электричества.
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