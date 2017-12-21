Коррупция в Госгеонедрах блокирует энергонезависимость Украины, - СМИ

21 декабря, 2017, 18:18

В Конгрессе США назвали суммы откатов при получении лицензий на добычу нефти и газа в Украине и обвинили руководство Государственной службы геологии и недр Украины в коррупции

Об этом сообщает польское издание Wschodnik.

Как сообщается, накануне февральского отчета о выполнении федерального Закона США о санкциях против Российской Федерации в Конгрессе прошли слушания по ситуации в нефтегазовом секторе Украины и реализации плана достижения Украиной энергонезависимости. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал новый закон о санкциях против РФ. Часть этого документа посвящена Украине.

В частности, речь идет о конкретной помощи в достижении энергетической независимости Украины от России. Так, закон предполагает разработку совместного плана США и Украины по повышению энергетической безопасности Украины путем наращивания объема внутренней добычи природного газа и снижение зависимости от импорта из РФ.

План должен включать в себя: стратегию либерализации рынка, эффективное регулирование, надзор и диверсификацию поставок, применение в Украине передовых технологий в нефтегазовом секторе, проведение новых геофизических исследований с целью расширения ресурсной базы Украины, расширение возможностей для передачи электроэнергии между Украиной и Европейским Союзом, укрепление стабильности и надежности украинских электросетей и повышение энергоэффективности Украины. Только на подготовку документа выделено 30 млн долларов, а потенциальные инвестиции в реализацию такого плана могут превысить 2-5 млрд долларов.

По информации Wschodnik, эта помощь может быть заблокирована Конгрессом США до устранения коррупционных действий в профильных ведомствах. В частности, конгрессмены указали на коррупцию в Госгеонедрах, а также попросили правоохранительные и антикоррупционные органы расследовать ставшие публичными факты нарушений в деятельности временно исполняющего обязанности председателя Госгеонедр Олега Кирилюка.

Так, по информации Wschodnik, Кирилюка обвиняют в создании схемы по созданию "черной кассы" и блокированию работы нефтегазовых компаний в пользу конкретных лиц. В Конгрессе озвучили суммы, которые необходимо внести в качестве неофициального взноса для получения лицензии на разработку новых нефтегазовых месторождений. Речь идет о сумме в 1 млн долларов для получения спецразрешения на разработку месторождения. Отдельный прайс существует и для других "документов".

Например, внесение изменений в план работ может обойтись компаниям в сумму от 250 тыс. долларов. Из-за так называемых "официальных" расценок на получение необходимых разрешений, Госгеонаедра уже назвали в США одной из самых коррумпированных государственных служб в Украине. А поскольку федеральный закон определяет одной из сторон - интересы США, конгрессмены намерены инициировать расследование фактов украинской коррупции Федеральным бюро расследований (ФБР). Это может стать первым прецедентом расследования коррупции в высших эшелонах власти иностранными службами.

Как сообщается, Кирилюк неоднократно становился фигурантом скандалов со взятками и коррупционными схемами, которые покрываются руководством службы и уже давно вышли на международный уровень, но так и остаются без внимания антикоррупционных органов, поскольку конечными бенефициарами подобных действий являются близкие к власти люди. К тому же, отмечается, что затягивание с вопросом о назначении руководства службы, несомненно, является прямым следствием борьбы конкурирующих кланов за влияние на принятие решений о выдаче разрешений на добычу нефти и газа в Украине.

Отмечается, что Госгеонедра являются единственным органом, который выдает лицензии на разработку и добычу недр, в том числе нефти и газа. Подобные полномочия автоматически переводят данную службу в зону повышенного интереса со стороны властей. За последние 3 года деятельности Госслужбы геологии и недр Украины, ее руководство приложило максимальные усилия для создания и легализации так называемого "института "смотрящих" за природными ресурсами. Служба оказалась под влияниям ориентированных на РФ олигархов из ближайшего окружения Януковича среди которых Павел Фукс и другие, которые продолжают контролировать руководство Госгеонедр.

Они активно финансируют текущие политические проекты и скупают мелких газодобытчиков, которые под давлением фискальных органов вынуждены отдавать бизнес. Подобные методы ведения бизнеса, способствующие получению личной выгоды и хищению государственных средств, как отмечается, не применялись даже во времена Виктора Януковича. Кроме того, Wschodnik сообщает, что по подсчетам экспертов, ущерб для государства от подобных действий временного руководства Госгеонедр измеряется в 5-7 млрд гривен ежегодно.

Кроме финансовой составляющей, Украина теряет свои запасы полезных ископаемых, объемы которых значительно сократились из-за нелегальной добычи. Закрытость от общественности и фальсификация официальных данных со стороны руководства Госгеонедр не дает возможности получить реальные цифры, которые являются главным подтверждением убыточности действий нынешнего руководства службы.

При этом, отмечается, что Генеральная прокуратура Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и другие государственные органы "создают видимость отсутствия каких-либо проблем в данной отрасли". Хотя на проблему коррупции в украинской нефтегазовой отрасли Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и НАБУ (Назару Холодницкому и Артему Сытнику) ранее неоднократно указывали в Госдепе США и просили провести расследование.