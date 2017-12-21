Канада выделит $7,5 млн помощи для Донбасса

21 декабря, 2017, 21:36

Канадское правительство выделит Украине $7,5 млн гуманитарной помощи для Донбасса

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с главой МИД Канады Христей Фриланд, сообщает 112.ua.

"Я хочу поблагодарить за ту благую весть, которую Христя привезла. Это выделение более 7,5 млн очень важной помощи. Но на самом деле то, что в последнее время сделали наши канадские друзья и партнеры, особенно несколько дней назад, это включение Украины в список стран, куда можно поставлять оружие, и это не только формальный символ, это действительно особенная помощь", - сказал он.

По словам Фриланд, Канада понимает те трудности, с которыми столкнулся регион Донбасса.

"Мы почти 8 млн гуманитарной помощи объявили сегодня для Донбасса", - сказала она.

Фриланд прибыла в Украину в четверг, 21 декабря. В Киеве она будет находиться до пятницы, 22 декабря.