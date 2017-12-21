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Канада еще не получила от Украины запросы на покупку оружия

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что от Украины пока не поступали запросы на покупку оружия

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

"Я технически объясню, что мы сделали: мы включили Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие. Это просто первый шаг", - сказала она на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Фриланд заявила, что если какой-нибудь страны нет в данном списке, то ей запрещено продавать оружие.

"Украина с 13 декабря есть в этом списке, и мы этому очень рады", - сказала министр.

По ее словам, Канада очень ответственно подходит к контролю экспорта вооружений.

"Нужно сначала, чтобы был запрос на покупку оружия, а потом это переходит в процесс. С 13 декабря не было никаких запросов - процесс еще не начался", - подчеркнула Фриланд.

 

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