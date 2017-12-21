Канада еще не получила от Украины запросы на покупку оружия

21 декабря, 2017, 22:16

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что от Украины пока не поступали запросы на покупку оружия

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

"Я технически объясню, что мы сделали: мы включили Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие. Это просто первый шаг", - сказала она на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Фриланд заявила, что если какой-нибудь страны нет в данном списке, то ей запрещено продавать оружие.

"Украина с 13 декабря есть в этом списке, и мы этому очень рады", - сказала министр.

По ее словам, Канада очень ответственно подходит к контролю экспорта вооружений.

"Нужно сначала, чтобы был запрос на покупку оружия, а потом это переходит в процесс. С 13 декабря не было никаких запросов - процесс еще не начался", - подчеркнула Фриланд.