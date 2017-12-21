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Глава Минфина Данилюк требует отставки Луценко из-за ПриватБанка

Министр финансов Александр Данилюк требует отставки генерального прокурора Юрия Луценко из-за расследования дел, связанных с экс-владельцами "ПриватБанка"

Об этом глава Министерства финансов заявил во время брифинга, сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что Генпрокуратура затягивает расследование дел, касающихся экс-руководителей и бывших владельцев банка.

По его словам, уже государственный ПриватБанк инициировал возбуждение пяти уголовных дел, которые сейчас расследуются ГПУ. Среди них, в частности, дела о доведении банка до неплатежеспособности, незаконном выводе денег из банка, ненадлежащем использовании информации с серверов банка.

"Однако ни одно из этих дел на сегодняшний день не передано на рассмотрение судов, поскольку досудебные расследования в этих производствах продвигаются крайне медленно, а в некоторых делах следственные действия не ведутся", - подчеркнул Данилюк.

Он отметил, что Генпрокуратура также активно продвигает дела против действующих должностных лиц ПриватБанка, Нацбанка и Министерства финансов.

"Так ГПУ возбужден ряд уголовных дел по поводу якобы незаконных действий должностных лиц ПриватБанка Минфина и НБУ, в которых следственные действия очень активно ведутся", - пояснил Данилюк.

Более того, представители ГПУ также активно возбуждают производства по факту преступлений банком советников, которые документируют масштабы и схемы незаконного вывода денег из ПриватБанка экс-владельцами и менеджерами.

"В контексте этого случайная встреча Луценко в Амстердаме с Коломойским именно накануне суда в Лондоне вызывает еще больше вопросов. Кроме того, генпрокурор дискредитировал себя атаками на новые антикоррупционные органы и неспособен довести до суда важные для страны дела. Я требую отставки генерального прокурора Юрия Луценко", - подытожил Данилюк.

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