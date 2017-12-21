Глава Минфина Данилюк требует отставки Луценко из-за ПриватБанка
Об этом глава Министерства финансов заявил во время брифинга, сообщает Эспрессо.TV.
Он отметил, что Генпрокуратура затягивает расследование дел, касающихся экс-руководителей и бывших владельцев банка.
По его словам, уже государственный ПриватБанк инициировал возбуждение пяти уголовных дел, которые сейчас расследуются ГПУ. Среди них, в частности, дела о доведении банка до неплатежеспособности, незаконном выводе денег из банка, ненадлежащем использовании информации с серверов банка.
"Однако ни одно из этих дел на сегодняшний день не передано на рассмотрение судов, поскольку досудебные расследования в этих производствах продвигаются крайне медленно, а в некоторых делах следственные действия не ведутся", - подчеркнул Данилюк.
Он отметил, что Генпрокуратура также активно продвигает дела против действующих должностных лиц ПриватБанка, Нацбанка и Министерства финансов.
"Так ГПУ возбужден ряд уголовных дел по поводу якобы незаконных действий должностных лиц ПриватБанка Минфина и НБУ, в которых следственные действия очень активно ведутся", - пояснил Данилюк.
Более того, представители ГПУ также активно возбуждают производства по факту преступлений банком советников, которые документируют масштабы и схемы незаконного вывода денег из ПриватБанка экс-владельцами и менеджерами.
"В контексте этого случайная встреча Луценко в Амстердаме с Коломойским именно накануне суда в Лондоне вызывает еще больше вопросов. Кроме того, генпрокурор дискредитировал себя атаками на новые антикоррупционные органы и неспособен довести до суда важные для страны дела. Я требую отставки генерального прокурора Юрия Луценко", - подытожил Данилюк.
- Отметим, 18 декабря Луценко рассказал, как случайно встретился с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в Амстердаме в прошлом месяце.
- Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.
- 4 июля стало известно, что Генпрокуратура открыла уголовное производство за доведение ПриватБанка до банкротства.
- Генпрокуратура расследует дело о выдаче ПриватБанком кредитов для двух структур на десятки миллиардов гривен.Тем временем Коломойский обжалует в суде решение НБУ о признании ПриватБанка неплатежеспособным, а также решение о его национализации.
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