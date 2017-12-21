Генассамблея ООН проголосовала против идеи Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

21 декабря, 2017, 20:09

Генеральная Ассамблея ООН во время экстренного заседания 21 декабря приняла резолюцию, призывающую сохранить действующий статус Иерусалима неизменным вопреки позиции США о признания города столицей Израиля

Об этом сообщает пресс-служба ООН в Twitter.

"Генассамблея ООН приняла резолюцию о статусе Иерусалима. Голоса: 128 за, 9 против и 35 воздержались", - говорится в сообщении.

Голосование состоялось в рамках специальной сессии "Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части оккупированной Палестинской территории". Резолюцию предложили Йемен и Турция.

Документ, в частности, "подтверждает, что любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава священного города Иерусалим, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности".

Резолюция также призывает все государства "воздерживаться от открытия дипломатических представительств в священном городе Иерусалим".

Против резолюции проголосовали Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того и США.