Генассамблея ООН проголосовала против идеи Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
Об этом сообщает пресс-служба ООН в Twitter.
"Генассамблея ООН приняла резолюцию о статусе Иерусалима. Голоса: 128 за, 9 против и 35 воздержались", - говорится в сообщении.
Голосование состоялось в рамках специальной сессии "Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части оккупированной Палестинской территории". Резолюцию предложили Йемен и Турция.
Документ, в частности, "подтверждает, что любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава священного города Иерусалим, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности".
Резолюция также призывает все государства "воздерживаться от открытия дипломатических представительств в священном городе Иерусалим".
Против резолюции проголосовали Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того и США.
#UNGA adopts resolution on status of Jerusalem. Votes: 128 in favour; 9 against; 35 abstentions. pic.twitter.com/x21drrmQXb— United Nations (@UN) 21 декабря 2017 г.
- Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что выступает против любых односторонних мер, которые "могут поставить под угрозу перспективы мира для израильтян и палестинцев".
- Десятки палестинцев пострадали в столкновениях после заявления Трампа об Иерусалиме.
- Лига арабских государств призвала США отменить решение по Иерусалиму.
- Совбез ООН срочно созвали за идею Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
- В ООН раскритиковали решение США относительно Иерусалима, однако ни к чему не прибегли.
- Представители 57 мусульманских стран назвали Восточный Иерусалим столицей Палестины.
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