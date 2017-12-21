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ФСБ планирует построить 50-километровый забор на границе Крыма и Херсонщины

Пограничное управление ФСБ России и компания из Пензенской области заключили контракт на строительство 50-километрового заграждения на админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью

Об этом информирует "Интерфакс".

Цена контракта составляет почти 204 млн рублей. Источником финансирования являются средства из федерального бюджета России.

Инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения в качестве физического препятствия, так и элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия", отмечалось в документах к тендеру по выбору подрядчика.

Высота инженерного заграждения над землей составит 2,1 м, заглубление в грунт - 0,3 м. Забор должен легко монтироваться и усложнять попытки перелезть через него.

Ограда должна появиться в первом полугодии 2018 года: срок поставки товара - до 30 марта, срок выполнения работ - до 25 мая.

  • 27 сентября сообщалось, что Федеральная служба безопасности России намерена закупить почти 49,5 километров полнопрофильного заграждения для нужд своего ведомства. Местом доставки товара и установки указано Красноперекопский район захваченного россиянами Крыма.

 

 

 

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