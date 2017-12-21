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Франция не планирует направлять представителей в СЦКК после выхода россиян

Рассматривать вопрос о внесении изменений в механизм работы Совместного центра по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) преждевременно

Об этом говорится в комментарии посольства Франции относительно предложения президента Петра Порошенко о привлечении в СЦКК представителей Франции и Германии.

"Франция выражает сожаление по поводу вывода российских представителей из совместного контрольно-координационного центра прекращения огня на Донбассе и обратилась с призывом к российской власти пересмотреть это решение. Преждевременно рассматривать вопрос о внесении изменений в этот общий механизм, имеющий целью сделать возможной координированную работу российских и украинских военных для закрепления прекращения огня и поддержки миссии ОБСЕ", - говорится в комментарии.

Франция и Германия продолжают прилагать усилия в Нормандском формате для мирного урегулирования конфликта, добавили в посольстве.

"Мы приветствуем решение Трехсторонней контактной группы восстановить рождественское перемирие и призываем все стороны неукоснительно придерживаться этого решения", - говорится в сообщении.

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