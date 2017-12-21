Франция не планирует направлять представителей в СЦКК после выхода россиян
Об этом говорится в комментарии посольства Франции относительно предложения президента Петра Порошенко о привлечении в СЦКК представителей Франции и Германии.
"Франция выражает сожаление по поводу вывода российских представителей из совместного контрольно-координационного центра прекращения огня на Донбассе и обратилась с призывом к российской власти пересмотреть это решение. Преждевременно рассматривать вопрос о внесении изменений в этот общий механизм, имеющий целью сделать возможной координированную работу российских и украинских военных для закрепления прекращения огня и поддержки миссии ОБСЕ", - говорится в комментарии.
Франция и Германия продолжают прилагать усилия в Нормандском формате для мирного урегулирования конфликта, добавили в посольстве.
"Мы приветствуем решение Трехсторонней контактной группы восстановить рождественское перемирие и призываем все стороны неукоснительно придерживаться этого решения", - говорится в сообщении.
- Напомним, Россия отозвала своих офицеров из Совместного центра контроля и координации на Донбассе, после чего они выехали с оккупированных территорий.
- 19 декабря украинские офицеры, работавшие в СЦКК прекращения огня на Донбассе, выехали с временно оккупированных территорий.
- Международные организации готовы взять на себя часть переговоров по проведению гуманитарных операций на Донбассе из-за выхода российской стороны в СЦКК, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
- Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер обратил внимание, что Россия отозвала своих офицеров из СЦКК перед эскалацией нарушения режима прекращения огня.
- Одному из российских представителей СЦКК, который накануне покинул Украину, отныне запрещен въезд в страну на три года за посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска.
- Власти Великобритании обеспокоены решением России выйти из СЦКК.
- 20 декабря президент Украины Петр Порошенко предложил усилить состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе представителями Германии и Франции.
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