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ЕС продлил антироссийские санкции

Европейский Союз продлил экономические санкции против Российской Федерации

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Экономические санкции ЕС против России снова продлены еще на шесть месяцев", - заявил Йозвяк.

Отметим, накануне журналист рассказал, что работу над продлением экономических санкций Европейского Союза в отношении РФ планировали завершить к 21 декабря.

  • Впервые санкции против России ввели 31 июля 2014 года на один год в ответ на дестабилизацию ситуацию в Украине. Они направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.
  • 19 марта 2015 года, продолжительность санкций увязали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Из-за невыполнения Россией договоренностей Совет ЕС продлил санкции.
  • 28 июня, в День Конституции Украины Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2018 года.
  • Албания,Черногория, Норвегия и Украина присоединились к санкциям ЕС против "губернатора" оккупированного Севастополя Дмитрия Овсянникова.
  • Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России за вероятное нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а глава Пентагона Джеймс Маттис призвал НАТО ввести санкции против России.
  • 14 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил,что лидеры Европейского Союза продлят экономические санкции против России еще на шесть месяцев.
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