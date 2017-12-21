ЕС продлил антироссийские санкции

21 декабря, 2017, 16:41

Европейский Союз продлил экономические санкции против Российской Федерации

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Экономические санкции ЕС против России снова продлены еще на шесть месяцев", - заявил Йозвяк.

Отметим, накануне журналист рассказал, что работу над продлением экономических санкций Европейского Союза в отношении РФ планировали завершить к 21 декабря.