ЕС продлил антироссийские санкции
21 декабря, 2017, 16:41
Европейский Союз продлил экономические санкции против Российской Федерации
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"Экономические санкции ЕС против России снова продлены еще на шесть месяцев", - заявил Йозвяк.
Отметим, накануне журналист рассказал, что работу над продлением экономических санкций Европейского Союза в отношении РФ планировали завершить к 21 декабря.
The EU's economic sanctions against #Russia have now been extended for another six months. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 декабря 2017 г.
- Впервые санкции против России ввели 31 июля 2014 года на один год в ответ на дестабилизацию ситуацию в Украине. Они направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.
- 19 марта 2015 года, продолжительность санкций увязали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Из-за невыполнения Россией договоренностей Совет ЕС продлил санкции.
- 28 июня, в День Конституции Украины Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2018 года.
- Албания,Черногория, Норвегия и Украина присоединились к санкциям ЕС против "губернатора" оккупированного Севастополя Дмитрия Овсянникова.
- Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России за вероятное нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а глава Пентагона Джеймс Маттис призвал НАТО ввести санкции против России.
- 14 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил,что лидеры Европейского Союза продлят экономические санкции против России еще на шесть месяцев.
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