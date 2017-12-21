Данилюку надо или заплатить налоги или сесть, - Луценко

21 декабря, 2017, 17:53

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что требование министра финансов Александра Данилюка о его отставке является попыткой избежать уголовной ответственности

Об этом сообщает LB.ua.

"Рассматриваю его заявление как банальное желание избежать уголовной ответственности", - заявил Луценко.

По словам главы Генеральной прокуратуры, Государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату Данилюком 700 тыс. гривен налогов. Глава Министерства финансов должен заплатить эти деньги или понести уголовное наказание.

"Налоги Данилюку надо или заплатить или сесть", - добавил Луценко.