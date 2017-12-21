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Боевики "ДНР" намеренно задерживают пропуск людей на контрольных пунктах, - штаб АТО

В Донецкой области боевики снова нарушили режим пропуска на двух контрольных пунктах въезда/выезда (КПВВ) "Новотроицкое" и "Марьинка"

Об этом, ссылаясь на информацию украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК), сообщает штаб АТО в Facebook.

Согласно информации пресс-центра, 21 декабря персонал КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" на территории, подконтрольной правительству Украины, был вынужден в очередной раз продлить свою работу для оформления разрешений для перемещения граждан и транспортных средств более чем на час и 30 минут соответственно.

Это происходит в связи с тем, что боевики намеренно задерживают оформление и пропуск автомобильного транспорта и гражданского населения в "серую зону" непосредственно перед завершением работы КПВВ.

Так на КПВВ "Новотроицкое", после окончания рабочего времени, в "серой зоне" оказалось 100 автомобилей, а на КПВВ "Марьинка" - 90 автомобилей.

Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия боевиков и подчеркивает, что в результате нарушения режима пропуска на КПВВ создается опасность для мирных граждан Украины.

  • Напомним, 15 ноября во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске боевики "ЛНР" в очередной раз отказались открыть пункт пропуска "Золотое" в Луганской области.
  • Деревянный переход в Станице Луганской на месте разрушенного моста является опасным для использования, заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг.
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