10 самых популярных фильмов 2017-го, от которых не могли оторваться во всем мире

21 декабря, 2017, 17:08

Среди фильмов, которые больше всего смотрели в 2017 году, оказались фильм ужасов "Сплит", лента-фэнтези "Красавица и чудовище" и триллер "Оно"

Рейтинг 10 самых популярных фильмов и сериалов 2017 года опубликовала крупнейшая база кино IMDb (Internet Movie Database).

10. "Бегущий по лезвию 2049"

Оценка IMDb: 8,4 из 10

События происходят в недалеком будущем, где мир населен обычными и искусственно созданными людьми — репликантами. Последние созданы для того, чтобы выполнять тяжелую работу. Главная задача офицера Кей — держать репликантов под контролем. Но однажды он получает секретную информацию, которая ставит под угрозу все человечество. Чтобы найти ключ к отгадке, Кей решает найти Рика Декарда, который был офицером специального подразделения Лос-Анджелеса. Найти его не так просто, ведь он бесследно исчез много лет назад.

9. "Тор: Рагнарек"

Оценка IMDb: 8,2 из 10

Когда Тор возвращается в Асгард в поисках врага, который тоже охотится на Камни Бесконечности, он обнаруживает, что действия его брата, захватившего трон Асгарда, приводят к самому страшному событию — к Рагнароку. Чтобы предупредить полное уничтожение Асгарда, Тор вынужден просить о помощи у Халка. Вместе они сталкиваются со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, который хочет уничтожить эти миры.

8. "Чужой: Завет"

Оценка IMDb: 6,5 из 10

В недалеком прошлом вся команда космического корабля под названием "Прометей" погибла, за исключением Элизабет и андроида Дэвида, которым удалось выбраться из страшного места, кишащего Чужими.

Корабль "Завет" изучает неизведанные, отдаленные уголки галактики. В поле зрения экипажа попадает таинственная планета. Они считают, что это и есть тот самый знаменитый "Рай", который все так долго и упорно искали. Исследователи принимают решение о высадке на неизученную планету и начинают здесь свои исследования.

7. "Сплит"

Оценка IMDb: 7,3 из 10

По сюжету фильма мужчина по имени Кевин похищает трех девушек и заточает их в подвале дома. Вскоре они понимают, что в их похитителе живут сразу несколько личностей. Он появляется и в образе девятилетнего мальчика, и в облике утонченной дамы. Врач Кевина, доктор Флетчер считает, что в теле пациента живут сразу 23 человека. Однако психиатр не знает о еще одном — Звере, который является беспощадным и кровожадным убийцей.

6. "Лига справедливости"

Оценка IMDb: 7,2 из 10

В фильме Бэтмен и Супермен создают новую команду, собрав в ней самых могущественных защитников человечества. Забыв о разногласиях, герои сталкиваются лицом к лицу со страшной угрозой в лице могущественного правителя планеты Апоколипс - дарксайд, чья сила способна превратить в прах не только Землю, но и всю галактику.

5. "Стражи Галактики 2"

Оценка IMDb: 7,8 с10

Главным героем истории-продолжения "Стражи Галактики 2" является умный и хитрый Звездный лорд. На самом деле имя молодого человека - Питер Квилл. Когда герой был ребенком, его похитили инопланетяне, и он вырос настоящим мошенником, который зарабатывает на продаже украденных артефактов. Позже он организует команду Стражей, вставшую на защиту Галактики.

Они сталкиваются с местью Небул. Она очень сильная и легко уничтожает врагов. Героиня умело маскируется, сливаясь с окружающей средой. Команда вынуждена бороться с врагом.

4. "Логан"

Оценка IMDb: 8,2 из 10

Через много лет пожилой Логан должен вступить в бой против своего старого противника, который хочет уничтожить его. В этой жестокой и кровавой схватке Росомахе надо спасти близких ему людей и одержать победу над заклятым врагом. Но прожитые годы дают о себе знать, и сейчас Логан уже не тот. Но он яростно борется до последнего.

3. "Красавица и чудовище"

Оценка IMDb: 7,3 из 10

Злая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что он был злым, самовлюбленным и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, он должен научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной волшебницей, упадет последний лепесток.

Далеко живет красивая девушка по имени Белль. Однажды ее отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища и Белль спешит отцу на помощь.

2. "Чудо-женщина"

Оценка IMDb: 7,6 из 10

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой - принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. Когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте во внешнем мире, Диана оставляет свой дом, чтобы помочь справиться с угрозой. Сражаясь бок о бок с человеком за мир, Диана обнаруживает свое истинное назначение.

1. "Оно"

Оценка IMDb: 7,7 из 10

События фильма ужасов "Оно" развиваются в небольшом провинциальном городке, где практически ничего не происходит. Впоследствии здесь появляется таинственный серийный убийца, который терроризирует местных жителей. Он убивает всех детей, живущих в округе, но полиция не может установить личность убийцы.

В центре истории оказываются семеро подростков, которые сталкиваются с загадочным злом. Чаще всего оно появляется в образе клоуна. Понимая, что каждому из них угрожает смертельная опасность, дети объединяются для того, чтобы найти и уничтожить монстра. Они не успокоятся, пока лично не убедятся, что опасность миновала.