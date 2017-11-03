Люди Климова экспортируют зерно, а выручку прячут в офшорах, чтобы не платить налоги

3 ноября, 2018, 17:27

Генпрокуратура занимается расследованием незаконного экспорта зерновых из Украины на миллиарды гривен

Одним из фигурантов дела оказалось доверенное лицо и многолетний топ-менеджер нардепа Леонида Климова Анатолий Хованский.

Об этом пишут "Одесские ведомости".

В частности, следователи Генеральной прокуратуры установили, что оффшорная компания Maryland Universal, конечным бенефициаром которой значился Анатолий Хованский, выступала получателем экспортного зерна на сотни миллионов гривен.

Суть схемы заключается в том, чтобы продавать свое зерно через оффшорную компанию и на нее же получать валютные поступления от покупателей. Таким образом, Анатолий Хованский, продавая, например, зерно в одну из арабских стран, получал оплату за него на свою оффшорную компанию. В результате миллионы долларов США не поступали в Украину и не облагались налогом.

Построена схема следующим образом: фирма с признаками фиктивности, зарегистрированная в Украине, по документам выступает экспортером зерна (контролирует менеджер Климова Хованский). Получателем - также климовская оффшорная Maryland Universal. По идее, украинская компания должна получить на свой банковский счет оплату за проданное зерно. Однако она ее не получает. В реальности партию зерновых продает оффшорная компания Климова Maryland Universal уже после отправления судна из Одесского порта, получая оплату в долларах США на свой заграничный счет в офшорной юрисдикции.

Другими словами, менеджеры Климова используют ряд "финансовых ям", чтобы вывезти по поддельным документам зерно из Украины и уйти от налогообложения при получении денег от реальных покупателей.

Требования относительно возврата валютной выручки от экспортных операций закреплены Законом Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".