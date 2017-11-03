Люди Климова экспортируют зерно, а выручку прячут в офшорах, чтобы не платить налоги
Одним из фигурантов дела оказалось доверенное лицо и многолетний топ-менеджер нардепа Леонида Климова Анатолий Хованский.
Об этом пишут "Одесские ведомости".
В частности, следователи Генеральной прокуратуры установили, что оффшорная компания Maryland Universal, конечным бенефициаром которой значился Анатолий Хованский, выступала получателем экспортного зерна на сотни миллионов гривен.
Суть схемы заключается в том, чтобы продавать свое зерно через оффшорную компанию и на нее же получать валютные поступления от покупателей. Таким образом, Анатолий Хованский, продавая, например, зерно в одну из арабских стран, получал оплату за него на свою оффшорную компанию. В результате миллионы долларов США не поступали в Украину и не облагались налогом.
Построена схема следующим образом: фирма с признаками фиктивности, зарегистрированная в Украине, по документам выступает экспортером зерна (контролирует менеджер Климова Хованский). Получателем - также климовская оффшорная Maryland Universal. По идее, украинская компания должна получить на свой банковский счет оплату за проданное зерно. Однако она ее не получает. В реальности партию зерновых продает оффшорная компания Климова Maryland Universal уже после отправления судна из Одесского порта, получая оплату в долларах США на свой заграничный счет в офшорной юрисдикции.
Другими словами, менеджеры Климова используют ряд "финансовых ям", чтобы вывезти по поддельным документам зерно из Украины и уйти от налогообложения при получении денег от реальных покупателей.
Требования относительно возврата валютной выручки от экспортных операций закреплены Законом Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".
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