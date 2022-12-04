Невзоров станет медиакиллером в руках власти
Уверен на 200%, что ФСБ уже интегрировала часть своей агентуры в украинское информационное пространство и попытается ввести еще большее количество своих агентов влияния
Одна из проблем, которые я уже вижу – это попытка интеграции "хороших русских" в информационное поле Украины, чтобы через них "качать" разные темы. А таких примеров немало. Уже сейчас могу с уверенностью говорить, что тот же Невзоров будет активно вовлечен властями на ближайших выборах. А он – очень мощный ресурс и профессиональный медиакиллер. Такого высокого профессионального уровня, как у него, в Украине практически нет ни у кого. Меня больше интересуют другие персоны.
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Тот же Невзоров будет активно вовлечен властями на ближайших выборах. А он – очень мощный ресурс и профессиональный медиакиллер.
Уверен на 200%, что ФСБ уже интегрировала часть своей агентуры в украинское информационное пространство и попытается ввести еще большее количество своих агентов влияния. Эти люди будут говорить то, что хотят услышать украинцы, публично будут курить свои российские паспорта и попытаться получить украинское гражданство, чтобы поплотнее работать. Вы увидите немало псевдопатриотов, которые будут рассказывать о своей любви к Украине, о русофобии и, что с детства против Путлера. Как говорится, "ради красного словца не пожалеют и отца". А здесь не ради "слова", а для выполнения поставленных в ФСБ задач. Мне в голову сразу приходит сотрудник ижевского штаба Навального Михаил Соколов, недавно признавшийся, что много лет работал на ФСБ. А до этого все годы публично работал у Навального, кричал "позор Путину", считался оппозиционером и... выполнял задачи, поставленные ФСБ. Так что не следует недооценивать рашистов.
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Понятно, что пытаться интегрировать подобных "хороших русских" в информпространство Украины будут. Я отлично помню, как пытались интегрировать в информационное пространство Украины Ксюшу Собчак, которая "жила" в "Праве на власть" на "1+1". На канале все знали, что ее появление в эфире было требованием Ермака. Собчак – не первая и не последняя. Будут еще "блохеры" и "влохеры" с русскими корнями. Будут "пламенные борцы с Путиным" на зарплате в ФСБ и ГРУ. Есть и будут.
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Я отлично помню, как пытались интегрировать в информационное пространство Украины Ксюшу Собчак, которая "жила" в "Праве на власть" на "1+1". На канале все знали, что ее появление в эфире было требованием Ермака.
И работа у них будет разная. Одни будут прорабатывать публику с востока и юга Украины. Остальные будут заниматься дискредитацией украинских лидеров общественного мнения, политиков, идей, событий. Третьи будут пробовать попасть в любую власть из-за продолжительного процесса адсорбции в Украине. В общем, не стоит забывать, что ФСБ привыкла и умеет играть "в долгую". И задача украинских спецслужб находить и прекращать подобную агентуру. На критическое мышление и рационализм украинцев не надеюсь. Ибо доверительно-эмоциональный подход к информации у украинцев сейчас чаще, чем аналитически-рациональный. И это будут использовать российские спецслужбы. Поэтому меньше доверяйте "хорошим русским" с мутным бекграундом, заполонившим украинское информационное пространство. И помните, что критическое мышление – это предохранитель многих ошибок. Учитесь критически думать и все анализировать, если хотите меньше ошибаться.
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины
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