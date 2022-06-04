Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Нужно использовать все ресурсы Украине на пользу. Невзоров воюет за нас, это супер! Однако пусть воюет на своем фронте вместе с Овсянниковой, Фейгиным и другими. Пусть все эти россияне держат свой российский фронт против Путина, но не надо, чтобы они учили чему-то нас. Пусть сначала завалят Путина, тогда скажут: "Мы завалили Путина и мы имеем право еще кого-то учить". А в том случае, который сейчас есть, учить должны мы", - подчеркнул Бобиренко.



Политолог добавил, что украинские власти показали свой комплекс неполноценности, предоставив гражданство Украины Александру Невзорову.



"Сделав такой подарок Невзорову, наша власть показала комплекс неполноценности. Это вроде как признание, или орден "мы ценим тебя"... Будем откровенны, мы не дали гражданство многим воинам, сражающимся за Украину из Ичкерии, Беларуси, той же РФ, а Невзорову досталось все", - сказал он.

Известный российский блоггер и журналист Александр Невзоров, осуждающий войну Путина против Украины и поддерживающий ВСУ, прокомментировал получение гражданства Украины

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