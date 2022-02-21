Неврологические и психические последствия COVID-19 могут возникать даже при бессимптомном течении болезни, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Согласно исследованию, у тех, кто переболел COVID-19, могли быть:

усталость или боль в мышцах;

головная боль;

головные боли вместе с головокружением;

проблемы со сном;

тревога и депрессия;

трудности при ходьбе;

изменение обоняния или вкуса;

спутанность сознания;

нервное возбуждение.

Напомним, 21 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19 и уменьшается количество госпитализированных.

В Минздраве подчеркнули, что люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и принимающие психоактивные вещества более уязвимы к коронавирусной болезни и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате COVID-19.