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Неврологические и психические последствия COVID-19 могут возникать даже при бессимптомном течении болезни, - Минздрав
По данным медиков, неврологические и психические последствия коронавируса могут возникать даже при условии, что болезнь прошла бессимптомно
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно исследованию, у тех, кто переболел COVID-19, могли быть:
- усталость или боль в мышцах;
- головная боль;
- головные боли вместе с головокружением;
- проблемы со сном;
- тревога и депрессия;
- трудности при ходьбе;
- изменение обоняния или вкуса;
- спутанность сознания;
- нервное возбуждение.
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