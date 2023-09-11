Невролог объяснил, почему утром опасно откладывать сигнал будильника

Об этом сообщает Newsweek .

Когда звучит будильник, обычно легче отложить его на 10 минут. Но потом он срабатывает снова, а вы все еще не готовы просыпаться, поэтому цикл дремы продолжается.

Хотя это может показаться хорошим способом постепенного пробуждения, специалист по медицине сна и невролог доктор Скотт Кутчер рассказал, что повторное включение будильника похоже на "избавление себя от сна искусственным путем". Он объяснил, как это может усложнить утро и сделать процесс пробуждения еще сложнее. Так как отложение будильника может продлить инерцию сна.

"Проблема в том, что никто не любит просыпаться утром. Мы все можем мечтать о том, что проснемся, выпорхнув с постели, как диснеевская принцесса, но сам акт пробуждения почти для всех неприятный", - говорит Кутчер. "Это называется инерция сна – ощущение, что вас тянет назад ко сну, будто на дно океана".

Инерция сна – это термин, который используется для обозначения вялости и усталости, ощущаемых утром. Она может характеризоваться пониженным возбуждением и ухудшением производительности сразу после пробуждения.

Хотя считается, что инерция сна обычно длится около 30 минут, исследование 2022 года, опубликованное в Journal of Physiological Anthropology, подчеркнуло, что переключение будильника в режим "повтора" фактически удлиняет инерцию сна, а не уменьшает ее.

Авторы исследования пришли к выводу, что откладывание будильника приводит к многократным вынужденным пробуждениям, вместо того, чтобы пережить сонный состояние только один раз, а затем проснуться.

Кутчер добавляет, что "инерция сна, как правило, хуже, когда мы просыпаемся с более глубоких стадий сна". Итак, если установить будильник на более раннее время, чем нужно, то скорее всего будет еще труднее встать с кровати.

Решение нажать на кнопку повтора утром может показаться вам самым лучшим вариантом, поскольку вы говорите себе, что будете чувствовать себя более отдохнувшим после этих дополнительных 10 минут. Однако, по словам Кутчера, эти драгоценные дополнительные минуты отдыха не так ценны, как настоящий сон.

"Все, что делает дрема - это обмен глубокого сна на более легкий сон. Но этот глубокий сон, который обычно является быстрым сном рано утром, имеет решающее значение для консолидации памяти и исполнительной деятельности", - отметил невролог.

Быстрый сон, обычно называют "фазой быстрых движений глаз", имеет решающее значение для сновидений, эмоциональной обработки и здорового развития мозга. Специалисты Фонда сна добавляют, что быстрый сон может помочь организму подготовиться к пробуждению, поскольку он активирует центральную нервную систему.

Впрочем, вместо того, чтобы каждое утро нажимать кнопку повтора несколько раз, Кутчер рекомендует ставить один будильник на максимально позднее время и сразу же просыпаться. В частности, он предлагает соблюдать определенные привычки, например, открывать шторы утром, чтобы впустить дневной свет, или двигаться, чтобы повысить уровень бодрости.

"Мой маленький утренний трюк состоит в том, что я не обуваюсь и не надеваю носки до самого выхода на работу. Холод – это еще один сильный сигнал тревоги, и хождение босиком по холодному полу помогает мне проснуться", – поделился Кутчер.