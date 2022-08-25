Невозможность транспортировать железную руду по морю является ударом по экономике Украины, - экономист Горюнов
Старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов отметил, что разблокировка морских портов для экспорта железной руды обеспечит рост валютных поступлений
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Морской транспорт – это самый дешевый транспорт. Экспорт металлопроката и железной руды резко упал. Сейчас экспортируются только зерновые. Нужно включить в сделку другие виды товаров", – подчеркнул Горюнов.
Также экономист добавил, что по итогам 2021 года поступления от экспорта металлопроката и железной руды обеспечили около $20 млрд. или треть экспорта товаров из Украины.
"Это равно экспорту зерновых и масла. Невозможность транспортировать железную руду по морю - это огромный удар по экономике Украины с точки зрения поступлений в бюджет валюты", - отметил Горюнов.
- Ранее заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что ценовая политика транспортировки железной руды на 15-17% дешевле, чем для производителей аграрной продукции.
- 29 июля министр инфраструктуры сообщил , что 10 судов с зерном готовы к отправке из украинских портов
- 1 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что началось выполнение Инициативы экспорта украинского зерна и другой агропродукции из наших портов на Черном море. Первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, вышло из порта Одессы
- Сергей Вовк, генеральный директор Центра транспортных стратегий, отметил, что отсутствие экспорта железной руды и высокие затраты на логистику делают нерентабельным добычу руды в Украине
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.53
Покупка 39.53Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 39.46Продажа 40.5
- Актуальное
- Важное