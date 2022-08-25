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Главная война с Россией Невозможность транспортировать железную руду по морю является ударом по экономике Украины, - экономист Горюнов
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Невозможность транспортировать железную руду по морю является ударом по экономике Украины, - экономист Горюнов

25 августа, 2022 четверг
12:31
война с Россией Морской порт Одессы

Старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов отметил, что разблокировка морских портов для экспорта железной руды обеспечит рост валютных поступлений

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Морской транспорт – это самый дешевый транспорт. Экспорт металлопроката и железной руды резко упал. Сейчас экспортируются только зерновые. Нужно включить в сделку другие виды товаров", – подчеркнул Горюнов.

Также экономист добавил, что по итогам 2021 года поступления от экспорта металлопроката и железной руды обеспечили около $20 млрд. или треть экспорта товаров из Украины.

"Это равно экспорту зерновых и масла. Невозможность транспортировать железную руду по морю - это огромный удар по экономике Украины с точки зрения поступлений в бюджет валюты", - отметил Горюнов.

  • Ранее заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что ценовая политика транспортировки железной руды на 15-17% дешевле, чем для производителей аграрной продукции.
  • 29 июля министр инфраструктуры сообщил , что 10 судов с зерном готовы к отправке из украинских портов
  • 1 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что началось выполнение Инициативы экспорта украинского зерна и другой агропродукции из наших портов на Черном море. Первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, вышло из порта Одессы
  • Сергей Вовк, генеральный директор Центра транспортных стратегий, отметил, что отсутствие экспорта железной руды и высокие затраты на логистику делают нерентабельным добычу руды в Украине

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