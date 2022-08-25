Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Морской транспорт – это самый дешевый транспорт. Экспорт металлопроката и железной руды резко упал. Сейчас экспортируются только зерновые. Нужно включить в сделку другие виды товаров", – подчеркнул Горюнов.

Также экономист добавил, что по итогам 2021 года поступления от экспорта металлопроката и железной руды обеспечили около $20 млрд. или треть экспорта товаров из Украины.

"Это равно экспорту зерновых и масла. Невозможность транспортировать железную руду по морю - это огромный удар по экономике Украины с точки зрения поступлений в бюджет валюты", - отметил Горюнов.

Ранее заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что ценовая политика транспортировки железной руды на 15-17% дешевле, чем для производителей аграрной продукции.

29 июля министр инфраструктуры сообщил , что 10 судов с зерном готовы к отправке из украинских портов

1 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что началось выполнение Инициативы экспорта украинского зерна и другой агропродукции из наших портов на Черном море. Первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, вышло из порта Одессы

Сергей Вовк, генеральный директор Центра транспортных стратегий, отметил, что отсутствие экспорта железной руды и высокие затраты на логистику делают нерентабельным добычу руды в Украине

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